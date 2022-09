Tu Fin De Curso bate récords en el verano de la vuelta a la normalidad turística en Mallorca Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 11:03 h (CET) La operativa de este verano, con más de 12.000 clientes, triplica la del anterior y ha contado con 200 personas de la organización. La llegada de todos estos jóvenes ha supuesto 400 desplazamientos en ferry o avión, más de 1.100 traslados en autobús y 60.000 pernoctaciones Tu Fin De Curso (TFDC), la marca comercial de DELEM Ocio dirigida a jóvenes pre-universitarios que desde 2015 organiza viajes de fin de curso a Mallorca o Malta, ha culminado su operativa 2022 en la isla balear batiendo su récord de clientes y actividades. Una buena noticia para el sector turístico, uno de los motores económicos de España, en el año de la vuelta a la normalidad tras la situación vivida los dos anteriores veranos debido a la Covid-19.

La operativa de TFDC, desarrollada durante el pasado mes de junio junto a la agencia Hello Monday, ha supuesto la coordinación de más de 12.000 personas entre clientes y personal de la propia empresa, el triple con respecto a 2021. Un éxito en cuanto a la organización y gestión del alojamiento de clientes y monitores, llegadas y salidas de jóvenes vía ferry o avión y traslados en la isla durante los más de 20 días en los que miles de jóvenes que viajaron con TFDC disfrutaron del final del curso escolar.

"El éxito de que la operativa haya transcurrido con normalidad y que los chicos hayan podido disfrutar de su viaje sin incidentes destacables le da aún más valor", destaca Juan Manuel López Lemes, CEO de DELEM Ocio, señalando el reto que ha supuesto para la compañía, con una plantilla de 24 años de media, organizar la estancia y el ocio de más de 12.000 personas durante tres semanas.

La llegada de todos los jóvenes que confiaron en TFDC para su viaje a Mallorca ha supuesto una importante movilización de medios en cuanto a logística y transportes. No en vano, han sido necesarios cerca de 400 desplazamientos en ferry o avión desde la península hasta la capital balear, más de 1.100 traslados de clientes en autobús hacia las diferentes actividades realizadas y 60.000 pernoctaciones en 14 hoteles de la isla, con el consiguiente impacto positivo para la economía local.

Para el óptimo desarrollo del viaje de todos los clientes, DELEM Ocio ha contado con la colaboración de 200 personas entre monitores y personal de la empresa desplazadas desde los distintos puntos de España en los que la compañía tiene presencia. La operativa estaba formada por equipos de Atención al Cliente, Personal, Movilidad, Logística, Emergencias y Marketing encargados de velar por el normal desarrollo de "más que un viaje, una experiencia que queremos que recuerden toda la vida", explica Lemes.

En definitiva, un desafío para la Compañía salvado con nota que anima al aprendizaje de cara al futuro en el resto de destinos que gestiona DELEM Ocio: Malta, Isla Tentación – La Ciudad Del Perreo, Interrail, etc. Lugares tradicionalmente elegidos en menor medida por los jóvenes, pero que este año también han incrementado su demanda. Una evolución que lleva a pensar que el próximo año aumentarán aún más si cabe, con el respaldo de la experiencia en la operativa de Mallorca 2022.

