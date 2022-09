Cinco aspectos a tener en cuenta antes de alquilar un coche

Alquilar un coche es la mejor opción a la que puedes recurrir en la mayoría de viajes que hagas, sea dentro del mismo país o en el extranjero. Ahora, no es oro todo lo que reluce, y debes saber que hay ciertos aspectos muy importantes a tener en cuenta antes de contratar el alquiler de un automóvil. ¿Cuáles? Vamos a verlos al dedillo para que no te pillen por sorpresa.

Lo que debes saber antes de alquilar un coche

Debes tener muy claros los posibles contratiempos que pueden surgir y, sobre todo, cuáles son las claves principales a exigir o a cumplir a la hora de contratar el alquiler. Vamos a ahondar en todo esto a continuación.

Vigila el seguro

Los coches de alquiler deben tener un seguro por ley, sin embargo, sus coberturas pueden ser mínimas. Entérate del seguro provisional de coche que puedas tener o que quieras tener, ya que por lo general suelen darse diferentes opciones de coberturas. El mejor consejo que se puede dar en este sentido es que se busque algo que cubra desde averías hasta paradas en carretera o incluso posibles desperfectos. Se paga más, sí; pero da una tranquilidad enorme y una seguridad que no se tiene de ninguna otra forma. ¿Te imaginas quedarte mirado en el extranjero y en mitad de la carretera sin ayuda alguna?

¿Dónde vas a conducir?

A lo mejor no te conviene alquilar un coche. Puede que la zona a la que vayas esté repleta de opciones de transporte público, puede que el tráfico sea un caos o que el coste del combustible esté disparado. Sí, son muchas variables a tener en cuenta, pero te conviene controlarlas para valorar si realmente te vale la pena pagar por un alquiler o buscar cualquier otra opción. Eso sí, la libertad del automóvil no te la da ninguna otra alternativa, eso es más que obvio.

Comprueba si el combustible va incluido

Debes informarte de si el combustible va incluido en el alquiler. Lo habitual es que se te pida mantener el nivel del depósito en un tanto por ciento, el mismo en el que se te entregó. Si quedas por debajo, te pueden cobrar la diferencia o una cuantía fija. ¿Y si te excedes? No te devolverán el excedente en euros. Desafortunadamente, es así, así que juega bien con el consumo y el repostaje para apurar al máximo cada céntimo.

Cuidado con la tarjeta que vas a usar

La mayoría de empresas de alquiler de coches no aceptan tarjetas de débito, y a veces eso no se explica hasta el momento en el que vas a recoger el vehículo. Necesitan tarjetas de débito para aplicar retenciones a cuenta en caso de tener que solicitar fianzas o similares, como por ejemplo en el caso del combustible. Ten esto muy presente si no quieres quedarte en tierra a la hora de recoger el automóvil.

Las multas salen más caras



Algunas empresas de alquiler de vehículos te aplicarán cargos extra en caso de recibir alguna multa. Controla muy bien cómo conduces y por dónde lo haces porque, además de llevarte un regalito en forma de multa, puedes llevarte una sanción extra de hasta el 20% del importe de la multa de manos de la empresa que te ha facilitado el coche. No todas lo hacen, pero debes tenerlo muy en cuenta.