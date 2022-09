11-11 Las llaves del éxito, el libro de Javier Ramos que permite conseguir el éxito

En los casos en que una persona vive una vida que no se desea, suele surgir el desánimo. Sin embargo, hay un libro que permite cambiar el rumbo de la vida y que lleva por título 11-11 Las llaves del éxito.

El protagonista de esta historia es Manuel, un hombre que estaba en una situación infeliz, teniendo una vida que realmente no quería tener. En cambio, él pudo cambiarla, mejorando tanto su situación laboral como personal. Esto fue gracias a Rafael, el cual le enseñó las llaves para conseguir el éxito y tener la vida que deseaba.

Definitivamente, 11-11 Las llaves del éxito es uno de los libros de desarrollo personal que se deben leer no una, sino varias veces para que ayude a tomar conciencia y recordar las llaves del éxito para ver si se están practicando o no.

¿Cuáles son las llaves que ayudarán a alcanzar el éxito? Llave 1: Todo cambio empieza en ti Para poder cambiar el rumbo de la vida se debe comenzar a trabajar en uno mismo. En el libro 11-11 las llaves del éxito se muestra cómo poder hacerlo y qué factores de la vida se deben empezar a trabajar.

Llave 2: El propósito Si se tiene claro que la vida que se tiene no es la que quieres y se decide cambiarla, hay que analizar qué es lo que realmente se quiere conseguir. Además, hay que plantearse los objetivos que se tienen en la vida así como las metas que se busca alcanzar. El propósito es algo que se debe tener bien definido para tener el foco necesario, ya que sin esto, es dificil cambiar.

Llave 3: Actitud mental positiva Javier Ramos, autor de este libro, cuenta que la mente tiene un gran poder en la vida. Prueba de ello se puede observar cuando se tienen pensamientos negativos. Estos se materializan en la realidad, sucediendo finalmente cosas malas.

Si día a día se tienen este tipo de pensamientos entonces no se va a ninguna parte, ya que se debe tener una actitud mental positiva.

Llave 4: El círculo de la influencia Las personas más cercanas influyen más de lo que se cree, SI una persona se rodea de personas negativas que están alejándote de los objetivos, es aconsejable separarse de ellas y rodearse de personas positivas que ayuden al individuo a seguir adelante y a trabajar día a día.

Llave 5: El miedo ¿Quién no ha sentido alguna vez esta emoción? El miedo en muchas ocasiones hace que no se actúe, perdiendo así multitud de oportunidades. En el libro 11-11 las llaves del éxito se puede aprender a comenzar a controlar esta emoción para que no sea un freno al actuar.

Llave 6: El deseo y la fe Si se tiene claro cuál es el objetivo de vida entonces hay que hacerse la siguiente pregunta ¿se tiene fe de que realmente se logrará? Hay que contar con un fuerte deseo y creer ciegamente que tarde o temprano se puede llegar a cumplirlo.

Llave 7: El poder de fijar metas Las personas que carecen de metas tienen algo en común, se encuentran perdidos en la vida, no saben cómo deben de actuar.

En este libro se puede aprender a crear metas así como la manera de cumplirlas.

Llave 8: El uso apropiado del tiempo ¿Cuántas veces una persona dice no tener tiempo para hacer x cosas? Seguro que muchas, y esto es algo que suelen utilizar como excusa las personas para no hacer lo que deben de hacer.

Organizar el tiempo es sencillo, pero las personas no saber cómo hacerlo. Por eso mismo, en el libro 11-11 se pueden descubrir las claves para optimizar el tiempo de forma efectiva.

Estas son algunas de las diferentes claves del éxito que Javier Ramos desarrolla en su libro. Si se quieren conocer las 3 que faltan y conocer en profundidad las otras que se han expuesto, se puede conseguir el libro 11-11 las llaves del éxito a través de Amazon o bien en la web del autor.