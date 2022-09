Las ventajas de IneezYou, un marketplace de servicios tanto para profesionales como particulares Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 11:32 h (CET)

Un marketplace es un espacio virtual en el que es posible ofrecer o comprar distintos tipos de productos y servicios.

Mientras que para distintas empresas o profesionales estos canales suponen una oportunidad de llegar a un público amplio, los usuarios pueden encontrar rápidamente una forma de satisfacer sus necesidades. Además, gracias a estas plataformas, no es necesario contar con una tienda online o página web propia.

Dentro del sector de los servicios, IneeZyou se ha consolidado como uno de los sitios con mayor volumen de tráfico, tanto en su versión web como a través de la aplicación exclusiva de esta empresa. El servicio es gratuito, tanto para los que buscan acceder a un servicio como para quienes lo ofrecen.

¿Qué beneficios ofrece IneeZyou para las empresas y los profesionales? Uno de los principales beneficios que ofrece esta plataforma es su gratuidad. De esta manera, pymes, autónomos y profesionales cuentan con una herramienta para captar clientes que no requiere inversión. Actualmente, IneeZyou es empleada por especialistas en cuidados a domicilio, servicios para el hogar, salud, estética, servicios jurídicos y financieros, administración de fincas, informática, reformas, reparaciones, decoración y muchas otras actividades.

Además de ser un medio de publicidad gratuito, con los datos que ofrece este marketplace es posible estudiar la demanda por actividades concretas según zonas geográficas determinadas. De esta manera, se pueden encontrar nuevas oportunidades para ofrecer servicios.

Para un autónomo, esto supone una vía de acceso a trabajos temporales o esporádicos que pueden servir como suplemento de un salario para llegar de la mejor manera posible a fin de mes. En este sentido, IneeZyou permite configurar alertas para recibir notificaciones que sean de interés. Entonces, cuando un cliente publica una demanda de servicio, es posible recibir un mensaje al móvil o a una dirección de correo electrónico para remitir una oferta de forma instantánea.

Encontrar todos los servicios que se necesiten en este marketplace Para los usuarios particulares y las familias en España, IneeZyou es una plataforma gratuita en la que pueden acceder a distintos servicios que son necesarios en la vida cotidiana. Gracias a este sitio, es posible ahorrar tiempo y esfuerzos para contactar con distintos proveedores. Además, los usuarios pueden acceder a una guía útil y comparar distintas ofertas. De esta manera, una persona puede encontrar a un profesional o a una empresa que ofrece un servicio tal y como es requerido. La configuración de los perfiles es sumamente sencilla y no demanda más de 3 minutos.

A través del marketplace IneeZyou, es posible tanto ofrecer como conseguir servicios profesionales diversos de forma ágil, rápida y gratuita. Esto supone una oportunidad para profesionales y autónomos, mientras que resulta una herramienta cómoda para todos los usuarios.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las ventajas de IneezYou, un marketplace de servicios tanto para profesionales como particulares ¿Qué métodos de pago ofrece la empresa Nova Argonautica? Para conseguir una sonrisa perfecta, ¿Carillas o blanqueamiento? NouReclam dispone de un amplio catálogo de regalos publicitarios para empresas Ricardo Ricks inaugura nuevo estudio musical en Aranjuez, Madrid