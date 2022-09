Infocopy destaca las ventajas de usar soluciones de gestión de impresión en las empresas

Se ha comprobado que, además del coste de las nóminas y el alquiler de instalaciones, los que se derivan de la impresión son uno de los mayores gastos que deben afrontar las empresas. Suelen ser difícil de cuantificar, al incluir múltiples conceptos como equipos, consumibles o servicio técnico. Las soluciones de gestión de impresión suponen una reducción de costes, consiguiendo que los empleados puedan centrarse en sus tareas diarias Las soluciones de gestión de impresión en las organizaciones son sinónimo de la externalización por completo de este servicio. Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de procesos de negocio y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, puede encargarse de todo lo relacionado con la infraestructura de impresión.

Procesos que van mucho más que una simple solución de alquiler de impresoras o de la reposición automática de consumibles. Todo ello logrando 4 ventajas para las empresas, que supondrán una mayor eficiencia en la funcionalidad de los servicios gestión de impresión actuales.

Beneficios de los servicios gestionados de impresión para las organizaciones

Los departamentos de IT quedarán liberados de tareas relacionadas con la impresión

El equipo del departamento de IT podrá dedicarse a tareas más productivas, igual que el resto de trabajadores de la compañía, en caso de no disponer de un departamento informático en la empresa.

Seguridad en un único punto

De este modo, Infocopy tomará las medidas necesarias para una adecuada seguridad informática, basándose en que los equipos de impresión son infraestructuras críticas y necesitan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la red de impresión.

Garantía de confidencialidad de documentos

Gracias a la retención de impresiones o a la autentificación de documentos, la información no llegará a manos indebidas.

Ahorro de costes

Infocopy se encargará de llevar a cabo políticas de reducción de costes, favoreciendo un seguimiento detallado del uso de cada impresora.

Las soluciones de impresión gestionadas de Infocopy

Para lograrlo, Infocopy ofrece tres soluciones de impresión gestionadas que aportan funcionalidades avanzadas y específicas, los costes de impresión más bajos del mercado y la optimización de los recursos tecnológicos de cualquier organización.

KYOeasyprint

Una forma sencilla de automatizar los flujos de impresión de documentos al emitir simples órdenes de impresión que permitan, por ejemplo, crear archivos PDF que se guarden en el sistema de gestión documental corporativo, optimizando procesos habituales y poco eficientes.

KYOmulticode

Una solución que favorece poder imprimir en múltiples lenguajes sobre dispositivos KYOCERA al brindar 65 códigos de barras unidimensionales y códigos de barras bidimensionales de PCL Barcode Flash, además de las fuentes PCL Unicode más comunes en los negocios actuales.

PCL Barcode Flash 3

Para lograr la impresión de códigos de barra desde PCL en los dispositivos KYOCERA, tanto en sistemas ERP, como SAP o Microsoft Dynamics, convirtiéndose en la opción perfecta para todas aquellas organizaciones que demandan un sistema de impresión de códigos de barras.