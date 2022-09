The Indian Face arrasa en México con las gafas de sol y otros complementos Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La marca de moda The Indian Face comenzó a operar hace más de 15 años y desde entonces provee ropa y accesorios de alta calidad a deportistas y personas aventureras. El espíritu libre define a esta empresa y a sus prendas, que resultan ideales para inconformistas y amantes de las nuevas experiencias.

Actualmente, The Indian Face comercializa sus productos, destinados tanto a hombres como a mujeres, en 30 países de Europa, América, Asia y Oceanía. En los últimos tiempos, las camisetas, sudaderas, gorras y gafas de sol de esta marca han provocado furor en México, donde se han registrado una gran cantidad de ventas de productos de todas estas categorías.

The Indian Face ha revolucionado la moda óptica en México El objetivo de esta marca es que sus productos transmitan valores como la libertad y la pasión por la vida. A juzgar por el éxito que han tenido entre el público mexicano, la misión ha sido cumplida con creces. En particular, los distintos artículos que componen las colecciones de moda óptica de esta empresa destacan por su calidad, utilidad y diseño.

Todas las gafas de sol de The Indian Face están fabricadas con materiales resistentes y que ofrecen protección. De hecho, varios modelos incluidos en el catálogo cuentan con el sello UV400, brindando una defensa total contra todos los rayos UV, incluyendo los UVA y UVB. A su vez, las monturas son ligeras, puesto que están hechas en policarbonato, uno de los mejores materiales disponibles para este fin.

Desde el punto de vista de la moda, estos accesorios son un complemento ideal en cualquier estación del año. En este sentido, las gafas de sol de The Indian Face permiten lucir looks elegantes y originales.

Una marca para amantes del deporte Dentro de su identidad, The Indian Face cuenta con un espíritu que se define como 100 % sport lover. En su comunidad de usuarios frecuentes conviven amantes del running, boxeo, ciclismo, escalada y muchas disciplinas más. Poner el cuerpo en movimiento es sinónimo de libertad y los productos de esta marca buscan encarnar esa sensación.

Por este motivo, todas las colecciones están inspiradas en el deporte, aunque sin descuidar el espíritu urbano. En este sentido, las camisetas, sudaderas, gorras e incluso algunas gafas de sol, son aptas para distintas actividades como correr o pasear. Asimismo, se adaptan a actividades más retadoras como el excursionismo o el senderismo.

Por último, los usuarios de esta marca pueden encontrar distintas promociones en la tienda online, donde además es posible, en algunas ocasiones, obtener un 50 % de descuento en la compra de la segunda unidad.

La marca The Indian Face, que se caracteriza por un espíritu libre y aventurero, ha revolucionado el mercado de la moda en México y continúa avanzando en distintas partes del mundo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.