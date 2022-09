¿QLED frente a OLED? Emprendedores de Hoy

En los paneles OLED, los iodos se iluminan por sí mismos. En cambio, en los televisores QLED, la retroiluminación LED permite que los píxeles brillen. La diferencia entre OLED y QLED es puramente tecnológica, y las dos presentan fortalezas y debilidades. Uno de los principales actores de la industria de televisores global y una de las compañías líderes en electrónica de consumo, TCL Electronics, presenta las principales ventajas de la tecnología QLED en el mercado.

Durabilidad de los paneles Entre las principales desventajas de los paneles OELD se encuentra el hecho de que son perecederos, pues los LEDs están formados por componentes orgánicos que se desgastan con el paso del tiempo. En cambio, la esperanza de vida un televisor con paneles QLED es mucho mayor.

Relación tamaño – precio El tamaño es relevante cuando se trata de experiencias audiovisuales en el hogar. La tecnología OLED es más limitada y, a pesar de haber modelos con más de 80 pulgadas, se trata de una evolución costosa y lenta. Las pantallas QLED no tienen limitaciones de tamaño y, a día de hoy, ya hay en el mercado pantallas extragrandes. En España, un estudio continuado muestra como cada vez existen más televisores de mayor tamaño, actualmente de 75 pulgadas, y que el precio de estos va descendiendo de forma progresiva. En este sentido, TCL es uno de los pocos fabricantes a nivel mundial con fábrica que pueden comercializar paneles con tamaños de 75’’, 65’’ y 55’’ con un coste compatible con la política de democratización que ha asumido como propia.

Brillo A día de hoy, las pantallas QLED están consideradas como la máxima expresión de la tecnología LCD, y es que utiliza retroiluminación LED para iluminar el panel frontal. En estos casos, la iluminación led trasera no es blanca, sino de color azul. Los puntos cuánticos que se encuentran delante son los encargados de filtrar la luz para dar el color requerido en cada momento, brindando así un mayor brillo a la imagen y alcanzando niveles superiores a los paneles OLED.

Pantalla quemada (o Burn-In) A menudo se da lo que se conoce como «Burn-In» o pantalla quemada, cuando se produce una retención de imagen en algunos píxeles. Los televisores OLED son mucho más susceptibles de presentar este fenómeno, ya que uno o más píxeles de tecnología OLED pueden ver su brillantez reducida de forma permanente a un estado más bajo. En cambio, los paneles QLED no son susceptibles a este fenómeno, por lo que permiten dejar una imagen más tiempo en pantalla, sin que esta se queme.

Espaciado de color La entrada al mercado de los paneles QLED, que disponen de Quantum Dot Display, ha llevado a que el espaciado de color se haya igualado tanto al de OLED que ya no existen diferencias apreciables entre los paneles. Actualmente, los dos cubren totalmente el color. Incrementando la tecnología Quantum Dot Display a un nuevo nivel en la industria que lidera más del 100 % de volumen de color, la Serie 4K QLED TV C63 de TCL presenta una variada gama de colores y ofrece un festín visual de más de mil millones de tonalidades, lo que proporciona un rendimiento de color natural más suave cuando se disfruta del entretenimiento. La calidad de imagen ultravívida de la Serie C63 de TCL también se ha mejorado a través de Dolby Vision, con dimensionalidad, brillo, color, detalle y contraste de alta calidad que dan vida al contenido de entretenimiento.

