​Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de una marca de e-commerce

lunes, 12 de septiembre de 2022, 13:13 h (CET) El e-commerce es elegido para las compras diarias por un número cada vez mayor de españoles. Según los últimos datos recogidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los ingresos del e-commerce dentro de nuestro país ascendieron un 16% interanual, registrando una facturación de un 15,3% con más de 335 millones de transacciones en el último trimestre.



Estas cifras muestran las considerables oportunidades de crecimiento económico vinculadas al e-commerce, pero también son razones para el aumento del riesgo en cuanto a la falsificación y la infracción de la propiedad intelectual, por un lado, y de las protecciones existentes, por otro. Según un estudio de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) y EUROPOL (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), las categorías más afectadas por la falsificación en el comercio electrónico son los productos de perfumería y cosmética y los productos farmacéuticos, con más del 70% de las incautaciones en las fronteras de la UE relacionadas con las ventas por Internet.

Cómo registrar una marca de e-commerce y qué se puede hacer para proteger su propiedad intelectual

1. La propiedad intelectual del sitio web

Según los principios de los derechos de autor de la UE, “un sitio web de carácter creativo se considera una obra intelectual de carácter multimedia”. En este sentido, el sitio web abarca los siguientes elementos:

Diseño. El llamado look and feel, es decir, la apariencia estética de la web determinada por las características gráficas, contornos, colores y disposición del texto.

El llamado look and feel, es decir, la apariencia estética de la web determinada por las características gráficas, contornos, colores y disposición del texto. Estructura gráfica. Esta se crea siempre y cuando el software en el que se basa sea el original creado por el autor.

Esta se crea siempre y cuando el software en el que se basa sea el original creado por el autor. Nombre de dominio. Debe ser único, es decir, dos sitios no pueden estar asociados bajo el mismo nombre de dominio

Debe ser único, es decir, dos sitios no pueden estar asociados bajo el mismo nombre de dominio Coexistencia en ella de varias obras intelectuales (texto, imágenes, vídeo)

¿Cuáles son las actividades ilícitas que infringen la propiedad intelectual?

Deep linking. Consiste en insertar dentro de una página web un enlace (hiperlink) que lleva al usuario a otra página diferente. Esta operación puede dar lugar a un grave riesgo de confusión entre los dos sitios, por eso se considera ilegal.

Consiste en insertar dentro de una página web un enlace (hiperlink) que lleva al usuario a otra página diferente. Esta operación puede dar lugar a un grave riesgo de confusión entre los dos sitios, por eso se considera ilegal. Framing. Consiste en insertar características y contenidos de otro sitio en la estructura de la interfaz gráfica del sitio web. Se trata de un caso de acaparamiento o apropiación ilegal de los méritos de productos ajenos.

Consiste en insertar características y contenidos de otro sitio en la estructura de la interfaz gráfica del sitio web. Se trata de un caso de acaparamiento o apropiación ilegal de los méritos de productos ajenos. Ciberocupación. El uso de nombres de dominio correspondientes a otras marcas o productos para su reventa.

El uso de nombres de dominio correspondientes a otras marcas o productos para su reventa. La "typosquatting". Consiste en comprar dominios que parecen enlaces o URLs pero que en realidad contienen un error tipográfico. Esto engaña a los usuarios para realizar una nueva búsqueda.

Consiste en comprar dominios que parecen enlaces o URLs pero que en realidad contienen un error tipográfico. Esto engaña a los usuarios para realizar una nueva búsqueda. Domain grabbing. Se trata de registrar un nombre de dominio con un signo o palabra distintiva a la propia empresa.

Los tres últimos casos están relacionados con la llamada “cuestión de principio de precedencia temporal” que se basa en asignar un nombre de dominio a la primera parte solicitada. Por ello, el Código de la Propiedad Industrial reconoce el nombre de dominio como signo distintivo de la empresa de la misma manera que la marca, el nombre de la empresa o el signo y le concede la misma protección.

2. Registro de marcas en el e-commerce

El registro de una marca de e-commerce garantiza su uso exclusivo, de modo que los competidores no pueden explotarla ilegalmente o aprovecharse de ella.

¿Cuál es el procedimiento?

En primer lugar, se ha de hacer un análisis exhaustivo para comprobar que la marca cumple con los requisitos correspondientes: debe ser nueva, distintiva, lícita y veraz. Al crear una marca, es necesario indicar la clase de productos a la que irá asociada, según la Clasificación de Niza. Esta última prevé 45 clases, divididas en 34 tipos de productos y 11 servicios diferentes.

Además, la marca ha de tener protección territorial para poder registrarse en España o permitir la expansión a nivel internacional. Por último, se ha de tener en cuenta que la protección de la propiedad intelectual de las marcas no es infinita. Para no perder los derechos, debe renovarse cada diez años. El procedimiento de renovación puede realizarse en los 12 meses anteriores a la fecha de caducidad y, como máximo, en los 6 meses posteriores.

3. Herramientas de protección de la propiedad intelectual en el comercio electrónico

Cuando se habla de la protección del e-commerce, casi siempre se centra en los consumidores. Sin embargo, a menudo se pasa por alto la importancia de los riesgos relacionados con la falsificación de productos y la infracción sobre los derechos de propiedad intelectual contra los propios empresarios.

¿Cómo pueden defenderse las empresas?

La EUIPO, en colaboración con los principales mercados de comercio electrónico, ofrece tres herramientas:

Sistemas de notificación. Permiten a los empresarios que ven infringida su propiedad intelectual enviar una notificación. Debe facilitarse la mayor cantidad de información posible para realizar las comprobaciones oportunas.

Permiten a los empresarios que ven infringida su propiedad intelectual enviar una notificación. Debe facilitarse la mayor cantidad de información posible para realizar las comprobaciones oportunas. Programas de protección de la PI. Aplicados por un número limitado de marketplaces, permiten gestionar todos los informes enviados y controlar las páginas de categorías que puedan tener elementos que infrinjan la propiedad industrial.

Aplicados por un número limitado de marketplaces, permiten gestionar todos los informes enviados y controlar las páginas de categorías que puedan tener elementos que infrinjan la propiedad industrial. Punto de contacto. Son sistemas que facilitan la asistencia en caso de problemas con los programas de protección o los sistemas de notificación. De hecho, no todos los sitios de comercio electrónico internacionales tienen formularios de notificación y los puntos de contacto permiten encontrar los datos de contacto a los que se pueden enviar las notificaciones adecuadas.

"En un panorama de compras cada vez más digital, es esencial centrarse en la propiedad intelectual para proteger el propio trabajo y los intereses económicos relacionados. Un sitio de e-commerce debe estar cuidadosamente estructurado desde el punto de vista jurídico y protegido legalmente. Sólo así puede convertirse en una herramienta eficaz para atraer a los clientes y crear la identidad digital de una empresa", afirma Noelia Lázaro, directora de marketing de Packlink.

