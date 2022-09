Algo diferente está sucediendo en Alicante Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 10:01 h (CET)

Hace solo unas semanas abrió sus puertas LOLA, de la mano de Team Lola, y la noticia de lo que está sucediendo en este lugar es muy buena.

Este es un pequeño Bistró situado estratégicamente en el centro, en la zona del Ayuntamiento, para que tanto los alicantinos como los visitantes de todo el mundo que disfrutan de esta ciudad maravillosa de la Costa Blanca, puedan acceder con facilidad a este restaurante en Alicante de alta cocina de concepto.

¿Qué es LOLA? Para definir la propuesta de LOLA hacen falta pocas palabras, sería algo así como una versión ‘democratizada’ de la alta cocina.

¿Cómo puede ser eso? Sencillo, es alta cocina, pero con porciones y precios pensados y diseñados para que la gran mayoría pueda disfrutar.

Ir a LOLA es una experiencia diferente, es poder sorprenderse con unos simples cogollos de lechuga ahumados, es saber que siempre van a mimar a sus clientes, que las sonrisas brotan solas en ese lugar y que el cuidado de los productos es real y se nota.

No son muchas plazas en el restaurante, algo más de 30 contando la maravillosa barra del Bar, que por cierto, después de las 4 de la tarde, es imposible perderse los cócteles de autor de LOLA.

Cóctel con nombre propio Incluso tienen una tradición muy interesante que se tiene que vivir en primera persona.

El bartender prepara un cóctel especialmente para el plato que se va a disfrutar y no solo que los cócteles están exquisitos, sino que además, los comensales pueden ponerle nombre a ese cóctel, así que cuando los clientes vayan a LOLA y pidan que le diseñen un trago a su gusto, tendrán el placer de bautizar y tener ‘su propio cóctel’ en LOLA.

Destacar que toda la carta de este restaurante se prepara en casa, desde la pasta, el macerado y hasta el salmón ahumado, todo es preparado con las técnicas culinarias más vanguardistas, aunque con el máximo respeto por la tradición.

Aquellos amantes de la gastronomía que busquen sorprenderse con nuevas experiencias, no hay duda, LOLA es el lugar para ellos.

LOLA además, no es el único proyecto que Team Lola tiene presente. Para proyectos futuros tienen en mente moverse a la playa, a hoteles e incluso al campo, donde transportarán su personalidad para seguir sorprendiendo a los comensales.

Como dicen ellos… ¡gracias por estar!



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.