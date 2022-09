Cómo aliviar el dolor perineal en el postparto, con We are mammas

Con la llegada de un bebé, las madres suelen dejar de lado sus propios cuidados en el periodo postparto para centrar su atención a las necesidades del recién nacido.

Esta situación sucede debido a la falta de información sobre los cambios significativos a nivel físico que ocurren en la mujer, sobre todo en el área perineal. Para facilitar los cuidados posparto en esta zona, We are mammas ofrece una botella peri, cuyo diseño ergonómico permite que las mujeres puedan asearse de forma cómoda.

Higiene íntima perineal con las botellas peri posparto de We are mammas Después de dar a luz, la mujer experimenta una serie de molestias en su cuerpo, que se localizan especialmente en el área perineal, provocadas por la manipulación y episiotomía realizadas durante el trabajo de parto. Entre las molestias más frecuentes están el picor y la inflamación, los cuales impiden realizar un cuidado íntimo adecuado. Esto conlleva, a su vez, que la recuperación física sea más lenta y las actividades diarias e íntimas se vean afectadas.

Para poder tener una higiene íntima adecuada, las mujeres pueden utilizar la botella peri posparto de We are mammas, la cual permite mantener la zona perianal limpia y libre de infecciones. Esta botella peri funciona colocándola hacia abajo, con un diseño que permite a las mujeres asearse cómodamente. Además, la botella tiene una capacidad de 450 ml y se pueden agregar sales del mar muerto con romero y salvia, disponibles We are mammas, para proporcionar un mayor alivio en la zona.

Productos para el cuidado perineal disponibles en We are mammas En el periodo de posparto, es indispensable aliviar el dolor u otras sintomatologías localizadas en el área perineal, porque de ello depende la adecuada y rápida recuperación física, sexual y emocional de la madre. Para ello, We are mammas ofrece un novedoso kit de recuperación posparto que incluye sales de mar muerto con propiedades bactericidas y antimicóticas. Por lo tanto, con este kit se previenen las infecciones en el área perineal que tienden a ocurrir con mayor frecuencia después del parto. Este producto también contiene aceite de romero y hojas de manzanilla y salvia que proporcionan un efecto antiinflamatorio y calmante. Además, la marca dispone del aceite íntimo y perineal para nutrir esta área sensible. Esta sustancia proporciona la elasticidad que necesita la piel para evitar desgarros durante el parto, pero también ayuda a recuperar la elasticidad de esta zona íntima durante los cuidados posparto, para facilitar la actividad sexual.

La botella peri y los aceites íntimos perianales de We are mammas facilitan la higiene de la región perianal en los cuidados posparto, especialmente los primeros días, cuando la zona está inflamada e irritada. Además, estos productos ecológicos alivian el dolor y favorecen la cicatrización de la piel.