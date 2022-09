Las principales ventajas de la Fórmula Boonie Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022

Cuando se trata de salir a conocer gente y hacer nuevas amistades, la mayoría de las personas piensa en bares y discotecas. Sin embargo, no todos se sienten cómodos en este tipo de ambientes.

Para ellos, se ha creado la fórmula Boonie, una alternativa basada en la convivencia como catalizador para tejer relaciones fuertes y sanas. Se trata de escapadas de fin de semana a casas rurales, donde los adultos pueden conocerse mejor y realizar diferentes actividades, alejadas de la socialización basada en alcohol. Esto representa una muy buena opción para las personas nuevas en Madrid que desean hacer amistades o, simplemente, para quienes quieren salir de la rutina.

Nuevas relaciones con Fórmula Boonie La fórmula Boonie se basa en la convivencia en espacios que hacen sentir a los participantes como en casa, a la vez que disfrutan haciendo amigos. Incluye un paquete con todo lo necesario para pasar un fin de semana único. Entre ello, las comidas y cenas que pueden ser escogidas de su amplio menú, teniendo en cuenta las alergias, intolerancias, veganismos, etc. A esto se le suman las múltiples actividades indoor y outdoor, diseñadas para conocer gente y pasar un rato agradable en compañía.

Para las personas más tímidas, también organizan quedadas completamente gratuitas, con la finalidad de que tengan una idea de lo que es pasar un fin de semana con Boonie.

Packs seleccionados de acuerdo con las actividades y edad de los participantes Entre sus opciones disponibles se encuentra el Boonie Originals, que consiste en un paquete más «básico» en el que, además del todo incluido, se realizan actividades en la naturaleza, juegos de mímicas, concursos, etc.

Por otro lado, están los pack Boonie temáticos, como por ejemplo el Boonie Adventure. En este Boonie, además de las actividades que se realizan en un Originals, también se disfruta de una experiencia más aventurera. Actividades como kayak, tirolinas, escalada, rafting, etc. son propias de este paquete.

Desde Boonie confirman que están trabajando en otro tipo de paquetes, como podrían ser Boonies enfocados a cultura, baile, nieve…

También se puede seleccionar el paquete en función del rango de edad. Actualmente, trabajan con dos rangos diferentes: de 25 a 35 años y de 35 a 45 años. Bien es cierto que las edades sirven más como aspecto orientativo a la hora de reservar que como restricción, de hecho, comentan que personas de la franja de 40 años han asistido al rango de menor edad.

A cada Boonie es asignado un House Leader, quien es el encargado de coordinar todos los horarios y actividades, para que todo resulte de la mejor manera posible, de acuerdo con lo organizado. El resultado es un fin de semana sin preocupaciones y lleno de aventura, buen rollo y emoción.



