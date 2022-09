Encontrar hipotecas a tipo fijo inferiores al 2 % es posible de la mano de Sign Your House Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Tras la subida de tipos del Banco Central Europeo, gran parte de las hipotecas fijas, ahora se contratan con intereses que superan el 2 %. No obstante, ciertos clientes con requisitos especiales todavía pueden acceder a precios que varían entre el 1,30 % y el 1,80 %.

Para disfrutar de estos beneficios, es necesario conocer algunas recomendaciones en cuanto a la solicitud y los mejores bancos para gestionar la financiación hipotecaria. Gracias a su departamento financiero, empresas como Sign Your House, son capaces de conseguir este tipo de hipotecas fijas, con un tipo de interés inferior al que ofrecen la gran mayoría de entidades bancarias en la actualidad.

La situación actual de la financiación hipotecaria Muchos intereses actuales están cerca del 3 %. En vista de este panorama, cada vez más personas buscan alternativas para conseguir tipos como los registrados meses atrás, los cuales consiguieron el récord mínimo en la historia de España.

Al respecto, un pequeño porcentaje de bancos sigue ofreciendo préstamos por debajo del 2 %, sobre todo las compañías financieras en formato online son las que más están apostando por los tipos bajos. Sin embargo, el beneficio no solo está disponible para funcionarios, personas con un gran nivel adquisitivo y para clientes que adquieran productos de la entidad.

A pesar de que las hipotecas fijas no dependen de una variable externa, la subida acelerada que ha registrado el Euríbor desde junio ha llevado a los bancos a cambiar sus condiciones de financiación. Entre las reformas destaca la modificación del precio de las hipotecas; sin embargo, la medida más contundente tomada por algunos grandes bancos ha sido la eliminación directa del servicio.

Acerca del proceso previo al financiamiento hipotecario En caso de que se contrate a una empresa gestora para solicitar un financiamiento por debajo del 2 %, esta deberá hacer un análisis personalizado de las condiciones del cliente. El paso más importante es revisar la documentación pertinente y comprobar que los datos incluidos están actualizados.

La labor de la agencia es informar al cliente sobre el proceso, ya que los períodos bancarios pueden variar según la entidad. La gestión de asesoría y acompañamiento suele terminar cuando se firma la escritura pública.

Sign Your House destaca como una de las inmobiliarias más recomendadas en este sector debido a su departamento financiero, puntero en toda España. El equipo realiza un estudio totalmente gratuito para determinar la viabilidad de la solicitud. Una vez que se aprueba el caso, la agencia negocia con todas las entidades financieras.

A pesar de los indicadores y proyecciones de la economía actual, ciertos métodos permiten obtener beneficios con el menor gasto posible en intereses. Además, Sign Your House también se especializa en obtener financiaciones hipotecarias sin importe mínimo.



