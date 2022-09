Tipos de tarifas eléctricas

Las tarifas eléctricas están en la mente y en la boca de todos los españoles, no es de extrañar debido a los precios abusivos que se vienen sufriendo. En internet se presentan páginas webs especializadas que ofrecen calculadoras de precios o comparadores de tarifas de la luz con las que ayudan a los consumidores a determinar qué compañía cubre mejor sus necesidades con el menor coste posible.

En preciosluzhoy.com, un site de referencia donde se ofrece la más amplia información sobre las diferentes tarifas eléctricas, además de las herramientas antes mencionadas, también posee una Guía Flash. Información de gran utilidad que se envía cada mes al usuario cuando este se registra, permitiendo, además, el acceso a un buzón del experto para resolver cualquier consulta.

Conocer las tarifas para elegir la que mejor cubra las necesidades particulares de cada consumidor

Como consumidores se debe reunir la máxima información posible sobre los diferentes servicios que interesan para cubrir las necesidades sin pagar de más. En el caso de las tarifas eléctricas, se deben conocer todos los tipos para elegir con acierto según los propios hábitos de consumo. Estas son las tarifas más habituales:

Tarifa plana

Se trata de una tarifa que, como su propio nombre indica, establece un único precio por kilovatio durante todo el día. Es una opción que resulta interesante para aquellos consumidores que no tienen un hábito estable a la hora de consumir energía y no quieren andar preocupándose de a qué hora pueden poner o no una lavadora para que no se dispare el consumo.

Eligiendo la tarifa plana, no importa la cantidad de energía que se esté consumiendo ni el momento del día en que se consuma, ya que siempre se pagará un precio preestablecido en el contrato. No obstante, cabe resaltar que tienen un límite de kilovatios, por lo que es importante no pasarse, ya que, en caso de hacerlo, la compañía aplicará un sobrecargo al precio que ella decida. En este sentido, es válido para aquellos hogares que no tienen unas horas fijas de consumo, pero sí controlado, manteniéndose siempre dentro de los límites que se establecen en el contrato.

Tarifa de discriminación horaria

En este caso se van a establecer los precios por tramos horarios. Por tanto, el precio del kWh será más barato o más caro según la franja horaria en la que se consuma. En precio no solo varia de una hora a otra, sino también de un día a otro. Son aconsejables para aquellas personas que puedan adaptar su consumo a los periodos horarios en los que su precio es inferior. Estas tarifas de luz se dividen en los 3 periodos de energía que se detallan a continuación.

Periodo de horas punta Son las franjas horarias en las que el precio de la luz es más elevado, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas.

Periodo de horas llano Son las franjas horarias de los días de la semana en que el precio de la electricidad es menos caro, de 08.00 a 10.00, De 14.00 a 18.00 y de 22h a 00 horas.

Periodo de horas valle Son aquellas franjas horarias en las que el precio de la electricidad es el más económico. Se corresponden con las horas nocturnas de los días entre semana, de 00.00 a 08.00 horas, los fines de semana y los días festivos.

Tarifa 3 periodos

Esta tercera posibilidad de contratar el fluido eléctrico también divide los precios de la luz en 3 periodos: las horas de la noche, las 24h de los fines de semana y los festivos.

Los precios caen en las horas de la noche porque existe una menor demanda, ya que la mayoría de la población se encuentra descansando. Estas tarifas nocturnas solo son válidas para los consumidores que pueden adaptar sus hábitos de consumo durante los periodos de horas valle, bien porque trabajan la mayoría del día fuera de casa, bien porque pueden programar los electrodomésticos para que funcionen de noche.

Tarifa Verde

Por último, la tarifas para aquellas personas que están preocupadas por el cuidado del medio ambiente. Esta opción conocida como verde proviene de fuentes de energía renovables, como son las placas solares. Para garantizar que efectivamente la energía proviene de una fuente sostenible, la compañía comercializadora debe adjuntar en la factura un Certificado de Garantía de Origen de la Luz para acreditarlo.