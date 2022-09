Qué es un servidor proxy y para qué sirve Es un vínculo protector entre usted e Internet Redacción

viernes, 9 de septiembre de 2022, 08:37 h (CET) Los servidores proxy le permiten proteger a sus usuarios o sus plataformas ocultando las direcciones IP utilizadas. También puede usarlos para almacenar datos en caché para mejorar el rendimiento de una red, registrar el acceso a la red y filtrar el tráfico a través de controles de acceso entrantes y salientes.

Navegar por Internet es cada día menos privado. Cada sitio web o aplicación móvil que usa quiere monitorear todo lo que hace. En consecuencia, la tecnología se está moviendo para ayudarlo a conservar su privacidad. Los servidores proxy son las herramientas diseñadas para este fin.

Básicamente el servicios de proxy es un vínculo protector entre usted e Internet. Crea y muestra una IP anónima mientras mantiene privada la IP de su dispositivo. Sin embargo, hay más en estos servidores que simplemente mantener la privacidad.

1. Mantiene sus datos alejados de terceros no autorizados

Cada año se informan miles de millones de hacks y filtraciones de datos. Las empresas que tienen presencia en línea deben evitar estas infracciones o operar con un riesgo considerable. Los piratas informáticos, los competidores maliciosos o los clientes enojados aprovechan la exposición en línea para atacar.

Las violaciones de datos tienen efectos desastrosos en una empresa. Afectan su reputación y la confianza que los clientes tienen en su negocio. En casos severos, pueden conducir al congelamiento de cuentas financieras y de redes sociales. Perderá los ingresos comerciales que de otro modo habría adquirido.

Esta herramienta proporciona una capa externa similar a SSL que evita que personas no autorizadas accedan a su servidor real. Protege cómo los datos se mueven hacia y desde el servidor al usuario. Si su empresa ya ha sufrido filtraciones de datos o ataques, necesita una herramienta de este tipo para mitigar estos ataques.

2. Ayuda a regular el uso de Internet en casa/trabajo

Controlar el uso de Internet en casa o en cualquier otro lugar puede ser muy complicado. Un servidor proxy es la mejor herramienta para este propósito, ya que ayuda a rastrear el uso de Internet de manera efectiva. Una empresa puede utilizarlo para diversos fines. Por ejemplo, pueden configurarlo para evitar que los empleados accedan a algunos sitios.

También puede configurarlo para evitar el acceso a un sitio y controlar el tiempo que pasa en él. El servidor lleva la cuenta del tiempo dedicado a sitios web y aplicaciones específicos.

Es posible que los padres quieran regular Internet para alentar a los niños a participar en otras actividades en el hogar. Los padres con hijos adolescentes que son más expertos en tecnología y no quieren dejar de usar sus computadoras o teléfonos inteligentes deberían invertir en una herramienta de este tipo.

3. Mantiene el anonimato cuando realiza tareas delicadas

El anonimato del tráfico del sitio web es probablemente una de las razones por las que los servidores proxy son populares. Las empresas de seguridad y muchas otras empresas encuentran esto esencial por varias razones. La capacidad de mantener las cosas en el anonimato ayuda a proteger a los denunciantes, reporteros y muchas otras personas de la victimización.

Los competidores y cualquier persona malintencionada que quiera espiar su negocio no tendrán éxito si tiene un servidor proxy en su lugar. El proxy anonimiza cualquier tarea que esté haciendo en línea, lo que dificulta que alguien acceda a los datos de su empresa. También protege los datos de investigación y todo lo esencial para el crecimiento del negocio.

4. Acelera su red y asegura menos ancho de banda

Esta herramienta también es fundamental para mejorar el rendimiento general de la red. Eso es fundamental para las empresas que quieren ser rentables y vencer a sus competidores. Mejora la velocidad de carga del sitio web al mantener copias recientes de las páginas que ha visitado. Mostrará rápidamente una página si ya está en el servidor.

Las empresas se benefician mucho de esta característica, especialmente durante las horas pico. Si muchas personas hacen clic en su sitio web, lo más probable es que arrastre y baje. Cuando hay una copia de la página en el servidor, el sistema envía una solicitud y muestra la misma página a todos, mejorando así el rendimiento.

5. Permite el acceso a sitios web protegidos

Un servidor proxy puede ayudarlo a acceder a dichos recursos que en su mayoría pertenecen a gobiernos o grandes empresas. Puede iniciar sesión en la herramienta desde una ubicación elegible y ver el contenido sin restricciones.

El servidor proxy te hace parecer como si estuvieras viendo el sitio web desde Carolina del Norte, pero en realidad estás en Florida. Un estado podría estar monitoreándolo y restringiéndolo de su sitio web mientras permite a los residentes acceso sin censura. Un servidor proxy es útil si ese es su mejor recurso para la investigación.

6. Reduce los bloqueos del sitio web al equilibrar el tráfico

Los sitios web sin control de tráfico a menudo se caen y se vuelven inaccesibles. Asegúrese de que eso enojará a sus clientes si sucede cuando tienen una necesidad extrema. Los servidores proxy son las mejores herramientas para ayudarlo a evitar tales problemas y mantener contentos a los visitantes de su sitio web.

Tradicionalmente, los datos del sitio web se distribuyen a través de muchos servidores en todo el mundo. Los servidores manejan el tráfico simultáneamente para evitar sobrecargarse. Con un servidor proxy, se crea un único punto de acceso para gestionar y equilibrar las solicitudes. Eso asegura que su red no se sobrecargue.

7. Hace que el web scraping sea libre de estrés

El web scraping es un proceso muy beneficioso para las empresas. Le ayuda a recopilar datos de muchos sitios web con un solo clic y usarlos para fines comerciales como SEO, estudios de mercado, etc. Los datos recopilados a través del web scraping ayudan a las empresas a vencer a la competencia mejorando sus productos o servicios.

Un servidor proxy hace que el proceso de raspado web sea perfecto. Muchos sitios web en línea rechazan el web scraping, y su proceso de recopilación de datos puede no tener éxito si ese es el caso. Esta herramienta ocultará su identidad; por lo tanto, raspará sitios web y recopilará los datos que necesita de forma anónima. Eso lo ayudará a recopilar la mayor cantidad de datos posible para fines comerciales.

Conclusión

Esas son algunas de las razones por las que debería considerar usar un servidor proxy en 2021. Si tiene un negocio, un servidor proxy es una herramienta indispensable que facilitará sus operaciones. Aunque los servidores proxy son principalmente características de seguridad básicas que pueden no detener a un pirata informático experimentado, siguen siendo vitales.

