viernes, 9 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En algunos casos, leer un artículo en un periódico cualquiera puede no ser la solución a por qué uno no se siente bien, pero a veces la lectura de algo útil en un momento específico puede cambiar de manera radical la forma en como una persona se relaciona consigo misma.

Tras el confinamiento por Covid-19, los índices de personas afectadas en su salud mental han aumentado de manera considerable. Además, hay que tener en cuenta que la realidad actual es delicada, debido a la situación marcada por crisis sanitarias, económicas y bélicas.

En este contexto, el malestar es un factor común entre los ciudadanos, por lo que cabe preguntarse si es posible reducir la ansiedad y el estrés asociados a temas que no se pueden controlar.

En Vive de Verdad Psicología no se responde a esa pregunta, sino que se enseña a las personas exactamente a cómo gestionar mentalmente situaciones de incertidumbre que invitan al catastrofismo.

Vive de Verdad Psicología es un sitio para personas con problemas cotidianos con soluciones reales para sentirse bien Entendiendo que cada paciente tiene su propia personalidad, Rubén Monreal colabora con las personas poniendo el foco en un aprendizaje constante y a largo plazo porque la mente no puede entrenarse en dos citas.

Algunas de las cosas a las que se dedica van desde el alto rendimiento hasta el deporte profesional y a nivel personal, entre otras muchas cosas. Se centra en que la persona que colabora con él, primero aprenda a aceptarse a sí misma, su trabajo, su familia y sus amistades, ya que en palabras de uno de los grandes psicólogos, Carl Jung, «la cosa más aterradora es aceptarse a uno mismo, completamente».

Todo ello se consigue a través de sesiones de psicología, coaching y otros servicios más individualizados que ayudan a mejorar un 50 % más rápido en algunos procesos relacionados con sistemas para reducir la tendencia a no sentirse feliz.

¿Ayudan las sesiones de coaching online de Vive de Verdad Psicología? Rubén ha conseguido colaborar y triplicar el rendimiento de futbolistas profesionales en menos de 8 meses, a base de esfuerzo y constancia.

Lo que diferencia a Vive de Verdad Psicología de otras terapias es que, sin abandonar la evidencia científica que hay detrás de la Terapia de Aceptación y Compromiso, del psicólogo clínico y profesor en la Universidad de Nevada, Steven Hayes, también trabaja temas relacionados con la compasión y la atención plena. Estos últimos elementos convierten esta metodología en algo que realmente funciona. Sin embargo, tal como indica el mismo Rubén en su web, el tratamiento no se adecúa a las necesidades de todo el mundo.

Igualmente, Rubén invita a las personas que buscan colaborar con él a suscribirse a su newsletter gratuita, donde escribe en exclusiva cada dos días contenido de mucho valor, donde cuenta historias reales y casos útiles que le pasan a él o a personas que colaboran con él sobre cómo aplicar psicología y coaching a la vida real y al deporte de una manera que funciona.



