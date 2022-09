¿Cómo afecta una recesión al mercado inmobiliario de Sotogrande y España? Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

«Siempre digo que es bueno mirar hacia atrás para hacer un buen pronóstico, y solo necesito recordar la última recesión para entender claramente cómo afectaría otra a Sotogrande», resalta Charles Gubbins, dueño de la Inmobiliaria Noll Sotogrande.

Una recesión provoca una disminución significativa en la actividad económica general, marcada por una caída en el empleo, los ingresos, las ventas minoristas, la producción y el producto nacional bruto en general.

Se vio en 2008. Una recesión afecta todos los aspectos de una economía, incluido el mercado inmobiliario de Sotogrande. En una recesión, la gente queda desempleada y no puede pagar sus hipotecas. En una recesión, la demanda de viviendas, y en particular las segundas residencias, disminuirá y la oferta de viviendas aumentará. Como resultado, los precios de las viviendas inevitablemente disminuirán.

En una recesión, el número de ventas y el valor de las ventas caen. Si alguien está vendiendo, el valor de su propiedad cae. Esto significa que los compradores potenciales tendrán mejores términos y opciones. Un vendedor es posible que no quiera o no pueda quedarse con su segunda casa. Básicamente, el mercado se convierte en un mercado de compradores.

¿Qué consecuencias trae una recesión a un sitio de lujo como Sotogrande? Sotogrande es, en gran medida, un centro turístico de segunda residencia, y la recesión puede tener un efecto más dramático que en un mercado primario. Cualquier persona con dificultades económicas tendrá que reconsiderar sus circunstancias. Como prioridad, parece lógico que la vivienda habitual prevalezca sobre la vivienda secundaria. Por lo tanto, cualquier persona en dificultades, probablemente, quiera o deba vender su propiedad secundaria de Sotogrande.

«Normalmente, si se materializara un período prolongado de crisis internacionales, resultaría en una recesión mundial y un colapso en la demanda de bienes raíces a medida que los compradores potenciales se vuelven tímidos para invertir. Como resultado, los precios inmobiliarios podrían caer. En las crisis financieras, sin embargo, la caída de la demanda de inmuebles de lujo se retrasa, y Sotogrande es un lugar para inmuebles de lujo», aclara Stephanie Noll, dueña de la Inmobiliaria Noll Sotogrande.

¿Qué pasa con las hipotecas en una recesión? «Las prácticas crediticias más estrictas son otro factor importante. Los bancos son más cautelosos en las recesiones. Es menos probable que emitan hipotecas y las solicitudes se examinan minuciosamente, lo que podría descalificar a muchos», advierte Charles, como agente inmobiliario de Noll Sotogrande.

Además, aquellos con hipotecas existentes, particularmente hipotecas fijas, podrían verse perjudicados a medida que los gobiernos intentan reducir las tasas de interés para estimular la economía. La renegociación de los términos es común, sin embargo, después de cierto punto, algunas personas pueden perder sus trabajos, lo que lleva a la incapacidad de pagar y a los bancos a recuperar la propiedad.

¿Cómo afecta la recesión al mercado de alquileres de Sotogrande? El mercado de alquileres de Sotogrande, a nivel Costa del Sol e inclusive en España, también puede verse afectado a medida que aumenta la morosidad de los alquileres, lo que ejerce presión sobre los propietarios e inquilinos.

Los únicos ganadores son aquellos con liquidez y la capacidad de comprar propiedades baratas cuando los precios están bajos. Estos inversores pueden ganar mucho dinero al vender para obtener ganancias a medida que el mercado se recupera.

Conclusiones sobre el impacto de la recesión en el mercado inmobiliario de Sotogrande, España. «Por más mala que pueda llegar a ser una situación de recesión, terminará y la economía se recuperará. Así que no dejes que el pánico te consuma. Es cierto que ninguna inversión inmobiliaria es a prueba de recesión, y los precios inmobiliarios suben y bajan, pero a largo plazo, los valores inmobiliarios siempre suben. Mi conclusión: ¡Tener una propiedad en Sotogrande es una sabia decisión!», concluye Stephanie Noll, sobre la recesión en España.

Desde la Inmobiliaria Noll Sotogrande, se complacen en ayudar a sus clientes a tomar una decisión inteligente a la hora de comprar o vender su casa en Sotogrande.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lucir unos labios perfectos 10 curiosidades sobre la tecnología patentada Poowercool con sus frigoríficos inteligentes Repeler mosquitos con los ambientadores de citronela de ServiAroma Shop Los beneficios de la omnicalidad, en entornos móvil y e-commerce (Máster de la UCM) ¿Por qué jugar a juegos de mesa?