La importancia en la financiación de proyectos, por Value Creation – Alternative Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las partes fundamentales a la hora de estructurar un proyecto es su financiación. El desarrollo de proyectos precisa de recursos para llevar a cabo las acciones diseñadas en la etapa de planificación. Cada proyecto es único y las necesidades de financiación varían a lo largo de su ciclo de vida, por lo que encontrar fuentes de financiación de proyectos variadas es imprescindible para optimizar los objetivos planteados.

Para ello, la consultoría especializada en estrategia de negocios e inversiones Value Creation – Alternative cuenta con una red compuesta por casi 5.000 inversores, entre los cuales más de 50 plataformas han firmado un acuerdo marco para ofrecer a los clientes de la firma, préstamos y mejoras crediticias como alternativas a la banca tradicional.

Importancia de encontrar financiación para realizar un proyecto Llevar a cabo un proyecto implica una serie de acciones tendientes a planificar, organizar, desarrollar y controlar su ejecución. Entre las mismas, la más importante es contar con fuentes de financiación que hagan posible las demás actividades. A su vez, la financiación de proyectos requiere una planificación estratégica para determinar qué figura se utilizará para obtener recursos. Así, es posible financiarse, ya sea a través de préstamos que deben ser cancelados en un tiempo establecido y en ciertas condiciones, o por medio de capital, donde los acreedores tienen derecho a voto y acciones del proyecto.

No obstante, será la calidad, utilidad, alcance, rendimiento y sostenibilidad del proyecto la que lo hará atractivo para los inversores. Por tal razón, la red de inversores de Value Creation – Alternative ofrece préstamos y mejoras crediticias de acuerdo a ciertos criterios como la jurisdicción, el tipo de proyecto, el importe de la transacción y la clase de los colaterales, entre otros.

Soluciones de financiación de proyectos, de la mano de Value Creation – Alternative Para mejorar el riesgo crediticio de los prestatarios, Value Creation – Alternative dispone de un abanico de soluciones. Por ejemplo, una de las soluciones de mejora crediticia de Value Creation – Alternative son las garantías financieras para reforzar el balance con efectivo restringido, el cual solo puede ser utilizado para repagar el préstamo en caso de impago.

Otra solución consiste en mejorar la nota crediticia de una obligación corporativa mediante un contrato de seguro accionable en caso de impago de tal manera que se encuentren compradores en los mercados de capitales.

Gestores y propietarios de activos líquidos por su parte, pueden levantar financiación con la creación de fondos regulados, contabilizando sus activos como aportación de capital inicial y así tener acceso a inversores institucionales.

Inversores suelen tener una capacidad inversora limitada y acotada en el tiempo, por lo tanto, quienes busquen financiación para sus proyectos deben enviar una serie de documentos a Value Creation – Alternative para recibir una valoración gratuita de los recursos disponibles y de las condiciones de contratación a la fecha.



