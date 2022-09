¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Cómo abordarlos con los profesionales de Psicoline Emprendedores de Hoy

Conocer los síntomas de depresión es fundamental para poder combatir este problema que afecta a personas de todas las edades.

Una de las señales de alerta que puede indicar que un individuo está depresivo es sentir una profunda tristeza que no cesa con el paso de los días. También se puede manifestar con un estado de ira y de frustración permanente. En cualquiera de los casos, es muy importante buscar ayuda profesional, ya que de lo contrario la situación se puede agudizar y traer graves consecuencias.

Para ayudar a los seres humanos a tener una salud mental óptima existen plataformas de psicología online como Psicoline, donde las terapias se realizan desde la comodidad del hogar.

¿Cuáles son los otros síntomas de depresión y por qué se debe buscar ayuda profesional temprana? Los síntomas de depresión pueden variar dependiendo de cada persona. Emocionalmente, se suele experimentar un estado de ansiedad, desesperación, pesimismo, irritabilidad, intranquilidad, culpabilidad, impotencia, sentimiento de inutilidad, desesperanza y pensamientos de muerte y de suicidio.

Asimismo, la depresión desencadena otros problemas como inactividad, falta de energía y de concentración, indisposición para tomar decisiones, exceso de sueño o insomnio, mucho o poco apetito y, en algunos casos, inapetencia sexual. A nivel más físico, puede aparecer fatiga, dolores de estómago y problemas digestivos, dolor de cabeza y movimientos lentos o rápidos. Algunas mujeres pueden tener cambios en sus ciclos menstruales.

La depresión debe tratarse de forma oportuna, ya que, además del sufrimiento, las personas que la padecen no pueden desempeñar sus tareas del día a día. En muchas ocasiones, los seres humanos depresivos no tienen la voluntad de buscar ayuda, por lo que los familiares deben brindarles el máximo apoyo y tratar de hacerles entender que las terapias psicológicas son la solución.

El método de los profesionales de Psicoline para abordar la depresión La plataforma Psicoline cuenta con un equipo de psicólogos a disposición de todas las personas que crean que pueden estar pasando por una depresión tras haber vivido una situación dolorosa como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, una mala situación económica, etc.

Las terapias online para tratar la depresión son completamente flexibles, pues se pautan en el horario que más le convenga al paciente. La primera sesión es gratuita. Adicionalmente, la plataforma ofrece bonos de sesiones con grandes descuentos.

Cabe destacar que los psicólogos adscritos no solo se especializan en depresión, sino que también ayudan a resolver problemas emocionales, de ansiedad y de autoestima, entre muchos otros. Para conocer los precios de las sesiones, los métodos de pago y otros datos, es preciso ingresar a la web donde se encuentra toda la información ampliada.



