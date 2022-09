¿Y si fuera posible competir sin miedo a fallar dando el máximo rendimiento pase lo que pase? Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 15:21 h (CET)

En ocasiones, cuando algunos deportistas perciben que el nivel sube y que las competencias son exigentes, pueden encontrarse en la situación de no ofrecer sus verdaderas capacidades por miedo a fallar.

Y es que el factor mental puede jugar en su contra o ser su aliado cuando la línea es muy delgada cuando la competitividad es tan alta.

En Vive de Verdad Psicología, Rubén Monreal ofrece atención personalizada en psicología y coaching deportivo para mejorar el rendimiento de jugadores profesionales de futbol de forma sostenida en el tiempo.

Además, es importante que los atletas dispongan de herramientas mentales para afrontar situaciones que lo requieren no para rendir más, sino para hacerlo mejor. O eso repite de manera insistente Rubén como pilar fundamental en su trabajo.

No dedicar más esfuerzo, sino que este sea mejor dirigido La forma de mejorar el rendimiento de futbolistas y en otros deportes requiere valor.

Porque, según Rubén, lo normal cuando se siente miedo a no estar a la altura en una competición es dejarte llevar por él.

Entonces ser valiente para Rubén consiste en coger el toro por los cuernos en esos momentos y para eso es importante entrenar la atención plena, de forma específica tanto en los entrenamientos como en la competición porque cada deportista es único.

Cuando un atleta siente que no puede asumir los retos que le piden se siente frustrado y se acaba rindiendo o por debajo de su verdadero nivel.

En estos casos, el coaching deportivo es una herramienta que se usa para mejorar el enfoque mental ante objetivos cada vez más exigentes y difíciles.

Aunque también sirve para salir antes de una lesión o para darle la vuelta a una situación aparentemente sin solución como no jugar con frecuencia en un equipo.

Con este método, el jugador puede entender que lo que depende de él es mucho más fundamental que lo que no y Rubén Monreal se encarga de definir cuáles son esas áreas que permiten al deportista mejorar mucho sus prestaciones, relativamente pronto.

Además, en un sector como el futbol profesional, la presión aumenta, ya que muchos jugadores sienten la tensión de obtener resultados que les asegure estar tranquilos con su rendimiento no solo a corto plazo sino en un futuro.

Es aquí clave ser consciente de que lo importante no es obtener buenos resultados, sino mantenerlos y para ello, la estabilidad emocional que se puede mejorar con herramientas que funcionan en el deporte juega un papel fundamental

Coaching para mejorar el nivel deportivo Una de las cosas que diferencia a Rubén es la práctica de atención plena o mindfulness, porque mantenerse enfocado es la clave para aceptar cualquier pensamiento tanto en el deporte como fuera de él.

Pero, estas cualidades no se obtienen de la noche a la mañana, aunque muchas veces se notan resultados relativamente pronto, ya que el entrenamiento mental constante es el que realmente afianza un sistema que permite al jugador rendir a su máximo nivel de forma prolongada en el tiempo.

Después, se aborda la autoconfianza, para que el deportista se responsabilice y asuma que cuenta con capacidades de sobra para competir a su nivel o por encima, si se lo propone y lo pelea.

Un ejemplo de confianza en el deporte es el que pone el creador de Vive de Verdad Psicología en su web de un jugador de la Liga SmartBank, que triplicó su rendimiento en menos de 8 meses entrenando su mentalidad y tomándose tan en serio el entrenamiento mental, como el físico durante la temporada 2020/2021.



