La importancia de que un abogado hable el mismo idioma que el procesado, por abogada Monika Marczewska de MMB Legal Abogados Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 14:24 h (CET)

Las diferencias entre idiomas, a la hora de llevar a cabo la compleja tarea de traducir, pueden provocar errores e imprecisiones. Esto, en diversos ámbitos, puede ser un poco problemático, pero en el sector jurídico las equivocaciones pueden dar lugar a graves vulneraciones de derechos.

Así lo reconoce la abogada Monika Marczewska desde MMB Legal Abogados, una firma de abogados con amplia experiencia alrededor de esta problemática. Su trayectoria les ha llevado a estudiar la frecuencia con la que se cometen estos errores, que derivan en vulneraciones hacia los procesados. En consecuencia, en este caso, es indispensable para ellos contar con un abogado que hable su idioma.

La problemática de las traducciones en los procesos judiciales MMB Legal Abogados es un despacho especializado en derecho civil y penal que trabaja con clientes de varias nacionalidades extranjeras. Esta experiencia ha llevado a sus profesionales a reconocer el problema de las traducciones en los juzgados y la necesidad para los procesos de tener un abogado que hable su idioma. En la legislación española, no hay obligación de que los jurados sean traductores certificados y este rol lo pueden ejercer personas que comprendan medianamente el idioma en cuestión. Esta situación, además de imprecisiones en las traducciones, acarrea una grave inseguridad jurídica para los extranjeros.

Estos problemas se hacen especialmente profundos en los juicios orales, donde los involucrados, muchas veces, ven como pierden sus garantías jurídicas por un error de traducción, varios de los cuales son tan inmediatos que pasan inadvertidos para los jueces y fiscales.

Sin embargo, ninguna institución del sistema judicial parece abordar este problema con seriedad, mientras que la contratación de intérpretes y traductores se ve relegada a empresas subcontratadas, cuyos profesionales, algunos, no cuentan con certificaciones de sus capacidades para participar en un proceso judicial.

Bajo esta problemática, nace MMB Legal Abogados, quien se encarga de que todas las personas disfruten de sus derechos, hablen el idioma que hablen.

Asistencia jurídica profesional personalizada para cada caso Uno de los pocos despachos jurídicos en abordar esta problemática, con la seriedad que lo requiere, es MMB Legal Abogados, una firma compuesta por abogados experimentados de reconocida trayectoria, así como jóvenes especializados que complementan su trabajo. Además, sus servicios cuentan con la colaboración de una gestoría de confianza y un traductor jurado altamente especializado, que se encarga de brindar traducciones precisas para cualquier trámite, gestión o documento que se requiera en cada caso.

Estos servicios les han permitido destacar ante una importante clientela extranjera, en su mayoría conformada por clientes polacos, muchos de los cuales se ven afectados por los problemas que genera, en diversos sentidos, la deficiencia en la calidad de las traducciones dentro de los procesos judiciales. En MMB Legal Abogados, estos clientes pueden hallar un servicio profesional de alto nivel que, a la vez, resulta flexible y personalizado. Asimismo, es capaz de adaptarse no solo a la lengua, sino también a las necesidades de sus clientes, para brindar los mejores recursos jurídicos.



