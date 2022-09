Un solicitante de asilo es una persona que ha huido de su propio país debido a torturas o lesiones graves y solicita protección internacional y estatus de asilo en otro país. La tendencia de buscar asilo en el mundo ha ido en aumento en los últimos años. Europa ha sido una de las regiones más importantes del mundo, donde el foco principal del proceso migratorio estuvo en ella. Es que el proceso de asilo es diferente en toda Europa y depende de las leyes nacionales de cada país. Pero la ley de asilo de la Unión Europea es clara en que los miembros de esa unión deben proteger los derechos de los solicitantes de asilo. Esto significa que se garantiza un proceso de solicitud de asilo justo para todas las personas necesitadas, y los países están obligados a proporcionar alojamiento y artículos esenciales a los solicitantes de asilo.



Tras la que, la mayoría de los refugiados afganos, después de la caída del gobierno de Kabul y el inicio del proceso de evacuación, obtuvieron estatus legal en España, al igual que otros países europeos, y España fue uno de los primeros países que, con un fuerte compromiso, acogió acción rápida y decidida Incluso este proceso continúa hasta ahora, y los afganos que habían cooperado con las fuerzas militares de España, organizaciones de ayuda, personas vulnerables, incluidas activistas por los derechos de las mujeres, activistas políticas y de la sociedad civil, feministas, han sido evacuados o incluidos en el proceso que han llegado a España o están esperando a llegar a España.

Hay dos rutas principales de evacuación desde los países vecinos de Afganistán, son Irán y Pakistán, donde las embajadas españolas están atendiendo activamente las solicitudes de visados de los afganos. Pero los afganos que llegaron a España el año pasado durante el proceso de evacuación han sido alojados en diferentes puntos de España y han sido bien atendidos. Mientras tanto, a veces, los amigos vienen y facilitan este proceso y brindan una gran ayuda a los refugiados que lo necesitan.Hay un gran número de afganos en la comunidad de Aragón, formada por 230 personas y ubicada en las tres ciudades de Zaragoza, Teruel y Huesca. El proceso de acogida e integración de estos refugiados afganos ha sido muy rápido durante el año y la mayoría de los afganos, o han aprendido el idioma o están en proceso de aprender el idioma. Este 230 afgano que incluye a hombres, mujeres y niños, es en realidad un gran colectivo humano en esta comunidad. Quizás son el primer grupo de afganos que viven en esta ciudad y han podido tener una buena convivencia con la sociedad. Las gentes del estado de Aragón son buenas personas, amables y bondadosas, y esa amabilidad y buen trato ha preparado el terreno para la rápida integración de los afganos en este estado.

Otra iniciativa de estos afganos es la creación de una asociación denominada “Afganos de Aragón”, que se registró en el Ayuntamiento de Aragón en febrero de 2022 y es oficial. Con la ayuda y colaboración de los amigos y ejército español, en especial de la delegación de defensa en Aragón, esta asociación ha podido proporcionar una buena comunicación con la administración local y más y mejores terrenos para la integración en la sociedad, búsqueda de empleo, formaciones profesionales para afganos necesitados.

Es el coronel Cebollero quien, con un esfuerzo indescriptible y un esfuerzo incansable, ha sido capaz de conseguir las conexiones de la Asociación Afgana de Aragón con las agencias de empleo y los cursos profesionales. Como presidente y funcionario de esta asociación, he sido testigo de sus esfuerzos para brindar tranquilidad a los afganos que viven en esta ciudad y ayudar a establecer relaciones con instituciones subordinadas en varias reuniones. De hecho, el esfuerzo de él y su equipo que le acompaña, ha hecho que la Asociación Afganos de Aragón gane un buen posicionamiento y prestigio en la sociedad y tenga un buen prestigio entre las asociaciones de esta ciudad. Con su amplia visión y útiles consejos, el coronel Cebollero, ha podido ayudar a la Asociación Afganos de Aragón a frenar problemas como la búsqueda de empleo, los cursos profesionales y la solución de problemas de vivienda que expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a él y a su equipo de compañeros.

De hecho, el apoyo del coronel cebollero y otros amigos en Zaragoza han hecho que los afganos de Aragón y su asociación afines aprecien la confianza mutua que se ha establecido y tengan más esperanza en la continuación de la vida en esta comunidad. Con sus consejos, el coronel ha tratado de solucionar los problemas de los afganos en esta comunidad y como antiguo colega del ejército español en la misión de paz afgana que prosiguió entre 2002 y 2014, debe crearse buena voluntad mutua y confianza entre ambas partes.

El convencimiento de la Asociación de Afganos de Aragón es que la existencia de un amigo tan cercano que no ha negado ningún tipo de ayuda y cooperación demuestra en realidad el firme compromiso del gobierno, del ejército y del amable pueblo de España, que con el corazón llenos de bondad ayudaron a sus amigos afganos en los momentos más difíciles, brindándoles las condiciones, acogida y facilidades disponibles para retomar la vida en España y en la comunidad de Aragón. Esta es básicamente una esperanza para las personas que han sido amenazadas por la violencia y la matanza y el problema del terrorismo durante más de cuatro décadas y que actualmente viven en la comunidad de Aragón. Personas que aún no han renunciado a luchar por la libertad, la democracia y el progreso y vivir en un ambiente de paz y nunca han cedido ante la adversidad. Hay afganos que siguen bajo la amenaza directa del grupo terrorista talibán y se espera que sus amigos internacionales, entre ellos España, actúen con rapidez para cumplir con sus obligaciones de evacuarlos y no dejarlos solos en esta difícil situación. Escribo este artículo para cumplir con mi obligación moral y personal como afgano de expresar mi gratitud al coronel Cebollero y otros amigos que nos ayudan en este campo.