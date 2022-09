¿Cómo activar los dos hemisferios con Reflexología Evolutiva? Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 10:18 h (CET)

Los hemisferios cerebrales trabajan de forma distinta, pero de manera coordinada para complementarse entre sí. Los expertos en Reflexología Evolutiva exponen que no se puede usar una sola parte del cerebro. Para resolver los problemas de manera eficiente es necesario trabajar en la activación de los dos hemisferios.

Con el auge de las investigaciones de la neurociencia, la activación de los hemisferios surge como una necesidad para todos los humanos. No solo estimula los procesos cognitivos, sino que permite ampliar las capacidades para la resolución de todo tipo de retos, tanto en cuestiones prácticas como actitudinales.

Recomendaciones para activar los hemisferios Antes de conocer el papel de la Reflexología Evolutiva, es importante saber en qué ámbitos influye cada uno de los hemisferios cerebrales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cerebro se divide en dos hemisferios: el izquierdo y el derecho. Por un lado, el izquierdo es el que está relacionado con la lógica y el pensamiento lineal y es más analítico y ordenado. Por otro lado, la parte derecha del cerebro es más creativa y visual, es la que guarda relación con el pensamiento intuitivo, la imaginación y los sentimientos.

Desde pequeños, se potencia más el desarrollo del hemisferio izquierdo que del derecho, es decir, existe una tendencia generalizada a la falta de creatividad. Esto, a la larga, puede ocasionar problemas. Por ejemplo, los adultos tienen dificultades para gestionar una situación de estrés, ya que la actividad cerebral en los hemisferios está descompensada.

Existen algunas técnicas que pueden ayudar a equilibrar la actividad cerebral, llevadas a cabo siempre a partir del autoconocimiento. Así, se recomienda la meditación y la práctica de actividades artísticas o juegos que requieran imaginación a quienes tienen más habilidades con el hemisferio izquierdo.

Sin embargo, si la persona tiene más desarrollado el hemisferio derecho, es adecuado practicar juegos de memoria. También se pueden leer libros y escribir sinopsis o realizar las operaciones matemáticas y de razonamiento lógico.

La Reflexología Evolutiva, creada por Rafi Tur, que se aplica en el centro Personality Reflexology El centro Personality Reflexology cuenta con una trayectoria de casi 30 años y han sido pioneros en el uso de técnicas para estimular el autoconocimiento.

Con el paso de los años, han logrado desarrollar una serie de metodologías innovadoras como la Reflexología Evolutiva que a través de la activación de diferentes puntos reflejos de los pies permite reequilibrar el cuerpo calloso de nuestro cerebro que es el que conecta ambos hemisferios y que, por lo tanto, permite no solo equilibrarlos, sino que trabajen de manera coordinada.

El centro Personality Reflexology ofrece además de consultas en Reflexología Evolutiva y cursos para su aprendizaje, otras técnicas y cursos complementarios sobre Reflexología de Espalda, Auricular y Embrionaria. Además, se realizan cursos en Terapia Evolutiva y el Método Práctico Biopsiquemocional.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.