El estilo mid century para decorar espacios, con The Ábaco Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 18:17 h (CET)

Un elemento fundamental para hacer de las viviendas el espacio ideal donde poder sentirse más a gusto es la decoración de interiores.

Según los expertos de la empresa online The Ábaco, es la clave para transformar una casa en un verdadero hogar.

Existen muchos estilos y cada uno de ellos está diseñado para reflejar la personalidad de quienes habitan los espacios. Sin embargo, existen algunos que se han mantenido en el tiempo gracias a su funcionalidad y estética. Uno de ellos es el mid century, que surgió en los años 50 del siglo pasado.

El estilo mid century y sus principales características El estilo mid century se originó en Europa y fue en ese entonces el reflejo de una tendencia que conjugaba lo funcional con lo estético. La gente comenzó a ocupar espacios de habitación más pequeños y el auge de los electrodomésticos promovió un mobiliario más minimalista, tecnológico y económicamente accesible. En función de esas necesidades, el diseño de los muebles cambió los contornos redondeados por líneas simples y estructuras visibles.

La CEO de The Ábaco, Cristina Redondo Eguilior, explica que este estilo se caracteriza por piezas como cómodas danesas gho patas cortas y en ángulo. A ello, añade que el material predominante es la madera. Junto a este material, los colores predominantes en el estilo mid century son los de la gama tierra como los marrones, los beiges y ocres. Estos suelen combinarse con paredes pintadas en tonos claros o neutros para ofrecer una imagen limpia, amplia y fresca de los espacios. Estas características han hecho que el estilo se haya mantenido entre los preferidos con el paso del tiempo.

La opción de The Ábaco para decorar interiores The Ábaco es un servicio de interiorismo orientado a ofrecer soluciones de decoración a profesionales y residentes de viviendas con un modelo de negocio innovador. El interesado rellena un quizz y aporta una información básica sobre el ambiente o la vivienda que desea intervenir. En pocos días obtiene hasta 2 propuestas sobre lo que mejor se adapta al espacio.

La firma aporta al decorador ideas con los respectivos listados de muebles, los elementos de personalización y un plano con la ubicación de esos componentes. Asimismo, ofrecen tips de decoración específica para cada caso y el asesoramiento mediante el contacto directo con los expertos. Todo se hace en función del presupuesto y el estilo que indique el cliente.

La CEO de The Ábaco asegura que es un servicio rápido y una opción muy económica para solucionar los retos decorativos de cualquier ambiente. Indica que dominan varios estilos como el rústico, el clásico, el minimalista y, por supuesto, el mid century. Este último es de los más demandados de la firma porque se adapta perfectamente a estos tiempos donde la funcionalidad es el elemento predominante.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.