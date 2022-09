6 lecciones de marcas de lujo para hacer que la marca sea un 95 % más rentable, con CEO Sphere Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 16:20 h (CET)

Aumentar la rentabilidad de un negocio no es algo sencillo y se encuentra entre los principales objetivos de cualquier emprendedor, ya sea inicial o experimentado.

Las técnicas para lograrlo son variadas y por lo general están relacionadas con estrategias de planes de pagos, optimización de producción y recortes de gastos, entre otros puntos.

No obstante, desde CEO Sphere, una institución educativa enfocada en áreas de ventas, marketing y branding, destacan 6 lecciones de marcas de lujo que pueden hacer que una marca sea un 95 % más rentable. El objetivo del proyecto consiste en ayudar a las personas a prosperar en los negocios para alcanzar la libertad financiera.

Historia, diferenciación y precios superiores como ejes de mayor rentabilidad El storytellinges una de las herramientas que tienen las empresas para poder alcanzar a más público y causar verdadero impacto, muchas veces desde el plano emocional. El enfoque en la historia del negocio, desde el surgimiento hasta la actualidad, es una estrategia enfocada en captar el interés de las personas y fidelizar a clientes a partir de la confianza en la empresa, logrando así una mayor rentabilidad.

Las marcas de lujo tienen una marcada política de diferenciación con compañías que comercializan productos similares a un coste más económico. La misma se basa en una inversión más elevada, que permite que los clientes no solo disfruten de un producto en particular, sino que contemplen la identidad de marca y se deleiten con la experiencia en general.

Según CEO Sphere, otro de los puntos a tener en cuenta a favor de un mayor rendimiento es el coste de lo que se comercializa. La relación precio alto-más valor es clave en el pensamiento de los clientes, que reconocen que los productos más económicos tienen menor calidad. Las marcas de lujo se destacan en el mercado por ofrecer artículos a precios superiores, lo que se traduce en mayores beneficios.

Las marcas de lujo valoran el comercio experiencial y la presencia online El asesoramiento personalizado durante todo el proceso de compra es uno de los valores diferenciales que buscan explotar al máximo las marcas de lujo. A través de esta práctica, no solo se busca convencer a los clientes por la calidad del producto, sino que se vende la marca a nivel global, a partir de la experiencia de los clientes en el local respecto del ambiente, la música y los colores, entre otras cuestiones. El objetivo es lograr que las personas tengan vivencias que hagan que se enamoren de la marca en general.

En la misma línea, CEO Sphere destaca que la presencia online resulta determinante para cualquier firma que quiera generar confianza y credibilidad en los potenciales clientes. Por esta razón, de la misma manera que las marcas de lujo, las empresas que buscan un mayor provecho deben ejecutar sólidas estrategias de redes sociales y otras plataformas digitales.

Aplicar estas estrategias es clave para que una marca de lujo pueda alcanzar sólidos rendimientos en los mercados.



