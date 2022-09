Encontrar un abogado de penal económico en Madrid en el Bufete Ruiz y Reguant Emprendedores de Hoy

El derecho penal económico puede definirse como el conjunto de normas jurídico-penales que resguardan el orden financiero del Estado. En España, este derecho no tiene un lugar específico, como tampoco las actividades ilícitas que engloba. Por esta razón, se dice que son delitos de carácter económico y empresarial en diferentes casos como el blanqueo de capitales, abuso de información, estafas y delitos contra la Hacienda Pública. Si un particular o una empresa necesitan defensa en situaciones de esta índole, los expertos recomiendan contratar a un abogado de penal económico en Madrid. Al respecto, el Bufete Ruiz y Reguant cuenta con profesionales capacitados para abordar todo tipo de situaciones dentro del derecho y tiene sedes en Madrid y Fuenlabrada.

Claves del resultado favorable en las sentencias del Bufete Ruiz y Reguant El Bufete Ruiz y Reguant cuenta con profesionales especializados que adaptan sus conocimientos como penalistas a las diferentes áreas transversales del derecho. Cuentan con una trayectoria de 34 años que les ha aportado experiencia y conocimientos importantes, permitiendo resultados favorables en diferentes sentencias.

Entre sus casos de éxito, destaca la Sentencia absolutoria por delito de estafa, con fecha de marzo de 2019. En este caso, el cliente ganó la demanda, quedando absuelto de acusaciones y el demandado fue condenado a un año y dos meses de prisión. Otro caso similar de ese mismo año fue la sentencia a favor del representado de este despacho, que culminó con la condena por delito de estafa a la parte contraria.

Asimismo, lograron resultados favorables en dos casos similares: sobreseimiento de querella criminal y sobreseimiento provisional. En ambos casos, se detuvo la investigación o procedimiento judicial y se dejó en libertad al cliente. La sentencia más reciente fue de recurso de casación, donde el cliente fue absuelto del delito de grupo criminal por el que era acusado.

Bufete Ruiz y Reguant: especialistas en derecho penal económico El Bufete Ruiz y Reguant ofrece sus servicios a particulares y empresas con abogados especializados en el derecho penal económico, el cual se encarga de las conductas delictivas que pueden surgir dentro del mundo empresarial o que pueden ser cometidas por las mismas empresas. A estos últimos se les conocen como delitos societarios y se dividen en fraudes, administración desleal, falsedad documental o contable, publicidad engañosa, etc.

Además de la experiencia, el despacho de abogados tiene una alta capacidad técnica y conocimientos de las reglas procesales como lo son las técnicas de interrogatorio, recursos, pruebas periciales, comparecencias e impugnaciones. La amplitud que abarca el derecho penal económico lo hace una de las ramas judiciales más complejas. Por ello, la intervención de un abogado de penal económico en Madrid puede ser clave para resolver los casos de manera favorable.



