Talones agrietados después del verano... ¿Qué hacer? Consejos para mantenerlos en todo momento hidratados, suaves y flexibles Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 6 de septiembre de 2022, 11:14 h (CET)

Los talones se desnudan en verano para que luzcan nuestros pies en la playa o piscina, momento en que pueden respirar pero también verse dañados por la sequedad, el calor o el uso abusivo de sandalias o chancletas. Llegado septiembre, debemos volver al trabajo y usar otro tipo de calzado cerrado, aún continuando el problema, lo que no siempre ayuda. Por ello, aquí van algunos consejos para mantenerlos en todo momento hidratados, suaves y flexibles.



1- Remedios caseros

Además de un clásico como la piedra pómez, que no puede faltar en ninguna ducha, existen muchos elementos y productos naturales para combatir los talones agrietados. Por ejemplo, una mezcla de limón, agua de rosas, glicerina y bicarbonato de sodio que actúa como exfoliante, es perfecta así como mascarillas de aceite de oliva virgen extra y/o aloe vera que deben permanecer un buen rato sobre nuestros pies (preferiblemente de noche) y bien cubiertos por una toalla o similar, única manera de que estos la absorban y la hidratación sea completa.

2- Cuidado con el tipo de calzado

La piel seca o xerosis de los pies se hace frecuente cuando cambiamos el calzado de temporada. No se aconseja que los pies estén apretados y cerrados durante mucho tiempo, pero tampoco al aire libre en exceso o caminando largas horas. Deben evitarse las sandalias abiertas por la parte de atrás ya que provocan el que aparezcan grietas. Una buena opción es también alternar diferentes tipos de zapatos y no abusar de ninguno en concreto.

3- La alimentación es de vital importancia

La piel requiere de elasticidad, que también se obtiene de una correcta alimentación en la que no deben faltar ácidos grasos como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate, el salmón u otros pescados azules. También frutas y verduras por su aporte en vitaminas y minerales como el zinc, clave para la salud de nuestros pies, y sobre todo mucha agua.

4- Cosmética específica para pies

Muchas personas recurren a las cremas (corporales e incluso faciales) para tratar la sequedad en los pies o bien las grietas en talones, pero tenemos que tener en cuenta que la piel no es igual en todas las zonas del cuerpo y los pies sufren numerosas fricciones en nuestro día a día que provocan asperezas o durezas con asiduidad, por lo que requieren de productos exclusivos para ellos.

Además, en muchos centros de uñas tenéis envolturas y pedicuras spa, otra excelente manera de estimular nuestros sentidos por medio del relax que nos producen sus ligeros y suaves masajes. Si además son orgánicas, sus propiedades se potencian y las disfrutamos más, ya sean con chocolate, algas, vino, fango o cítricos, por citar algunas. Muchas de estas envolturas tienen una potente acción curativa, calmando dolores, eliminando toxinas o favoreciendo la circulación.

