Descubre todas las ventajas del renting de vehículos, la nueva forma de disfrutar de tu coche

En los últimos años, el renting de coches se ha convertido en una de las alternativas más valoradas por los conductores para renovar sus vehículos. Una opción que, si bien antes quedaba relegada a coches para empresas, hoy en día se ha convertido en una de las decisiones más ventajosas, tanto para particulares como para autónomos o para coches de empresa.

Y es que el renting de coches es, actualmente, la forma más segura de conseguir un vehículo nuevo, con todas las prestaciones y sin tener que preocuparnos por hacerle ningún tipo de mantenimiento, pudiendo renovarlo cada pocos años y disfrutando siempre de las últimas innovaciones tecnológicas, algo que no siempre está en el presupuesto de todo el mundo.

Sin ningún tipo de duda, el renting de coches ha crecido en los últimos años de manera exponencial. Además de las grandes ventajas que ofrecen este tipo de disposición de vehículos, lo cierto es que el renting va mucho más allá, desbancando de los primeros puestos a la compra venta de coches y dando prioridad a una modalidad con muchos más beneficiosa para los usuarios.

De esta manera, y también en gran medida debido al trabajo de los comparadores de renting como rentingfinders.com, hoy en día los usuarios podemos disponer del vehículo que queramos por una cuota mensual fija y sin ningún tipo de complicación.

Todas las facilidades en una única cuota mensual

La primera gran ventaja que hay que destacar del renting de coches es que todo lo que el vehículo pueda necesitar para su uso y su mantenimiento está incluido en una única cuota mensual. De hecho, en muchas ocasiones incluso nos podemos beneficiar del renting sin entrada, por el cual pagaremos únicamente una cuota fija cada mes, sin tener que preocuparnos por dar un adelanto de dinero antes de utilizar el vehículo.

Esto, en comparación con las clásicas cuotas asociadas a la compra de un vehículo, sin duda, nos ofrecen una mayor rentabilidad por nuestro dinero. Con una cuota similar a la que pagaríamos por tener un coche en propiedad, con el renting de coches estaríamos cubiertos ante cualquier imprevisto que nos pueda surgir.

Todos los servicios incluidos

Como bien comentábamos, la gran ventaja asociada al renting de coches es, principalmente el hecho de que, dentro de la cuota, tendremos todos los servicios incluidos. Esto es algo que no es ni remotamente posible si lo comparamos con una cuota de compra, en la únicamente tendremos incluido el valor del vehículo.

Por el contrario, con la cuota del renting coches tendremos incluido desde el seguro a todo riesgo incluido hasta las revisiones periódicas y el mantenimiento, el arreglo de averías, la sustitución de los neumáticos y otras muchas cuestiones asociadas a la puesta a punto del vehículo. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, dentro de la cuota de renting, normalmente también se incluye el gasto de la ITV, así como de ciertos impuestos tanto locales como a nivel nacional.

Una opción para todos

Hasta hace unos años, normalmente se asociaba el uso de un servicio como el renting de coches, a ciertas necesidades profesionales como podía ser una flota de vehículos para una empresa. Sin embargo, en la actualidad, las grandes ventajas del renting han traspasado esta frontera, dejando ver los auténticos beneficios de esta práctica para todos los sectores de la sociedad.

De esta manera, desde particulares a trabajadores autónomos o empresas pueden encontrar ahora mismo en el renting la mejor solución para su día a día. En este sentido, un particular se beneficiará de las ventajas de pagar una única cuota mensual, sin tener que preocuparse por el pago de los impuestos, del mantenimiento o de las averías, así como tampoco de la gestión asociada al seguro.

Por otra parte, para los autónomos y empresas el renting sigue siendo la mejor alternativa para trabajar, ya que no requiere de inversión previa, no se ve sometida a la depreciación del valor del coche y, sobre todo, ofrece siempre las mejores prestaciones y coberturas para la máxima seguridad de los trabajadores.

Renovar tu vehículo cada poco tiempo



Finalmente, la última gran ventaja de utilizar un servicio como el renting de coches es que nos permite renovar nuestro vehículo cada poco tiempo, algo que sería prácticamente imposible para la mayoría de la población. Gracias a su financiación a medida y a poder cambiar o renovar el vehículo siempre que queramos, estaremos beneficiándonos de otras ventajas, como el uso de la mejor tecnología, la conducción de coches con las mejores prestaciones en cuestión de seguridad e innovación o también en términos de consumo de combustible. De esta manera, cualquier persona puede beneficiarse de conducir vehículos nuevos y de calidad, con un servicio de renting con financiación a medida. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

