Así es la raza de perro que nunca ladra

¿Sabías que existe una raza de perro que no ladra? Aunque parece mentira, es así y se llama perro Basenji. Es algo muy curioso que muchas personas desconocen e incluso podrían catalogar de mentira, y es entendible porque el ladrido es su rasgo distintivo. Y es que es simplemente la manera que poseen para comunicarse, tanto con otros animales como con humanos, a pesar de lo molesto que pueda llegar a ser.

Depende de cada cachorro, que ladren en mayor o menor medida, es que aunque no son humanos, cada uno tiene su propia personalidad. Tal es el caso de la raza de perro Basenji, un canino muy particular que se caracteriza por no emitir ladridos, esto debido a la postura de su laringe y a la configuración de sus cuerdas vocales, diferenciándolos así del resto. Ahora conozcamos más sobre esta curiosa raza canina.

Origen de la raza de perro Basenji

Se dice que los Basenji es una de las razas de perro más primitiva. Está descrito que su origen radica en África Central, específicamente de la tribu Bashingi. Lo que ahora es la República del Congo, de allí que se le conozca también como “perro del Congo”. Sin embargo, existen evidencias que sus raíces se remontan más atrás, desde el antiguo egipcio, ya que están retratados en los jeroglíficos del tiempo de los faraones.

Personalidad de los perros Basenji

Esta raza de perro tiene la particularidad de no ladrar. Se logra comunicar a través de la emisión de un sonido al estilo del Canto tirolés. Su carácter se asemeja al de un gato, ya que son independientes y su forma de acicalarse es lamiéndose, tal como lo hacen los felinos. Los perros Basenji son cariñosos con su familia pero distantes con extraños. Son muy activos, les gusta ejercitarse y están siempre alertas.

Características físicas de la raza Basenji

Los Basenji se destacan por tener una apariencia tanto elegante como atlética. Tienen un aspecto particular y es que su cola es fina y se enrosca en forma de caracol sobre su espalda. Esta raza de perro tiene un pelaje corto, suave y brillante. Pueden encontrarse de diferentes colores: rojo y blanco, negro y blanco, negro, canela y blanco, tricolor o con muchos colores mezclados.

En cuanto al tamaño promedio, los machos suelen ser de 43cms mientras que las hembras pueden medir 40cms. En el caso del peso, los machos en promedio alcanzan los 11 kg y las hembras hasta 10 kg. Esta raza de perro posee una frente arrugada, sobretodo cuando están alerta. Sus orejas están inclinadas hacia adelante, son largas, firmes y puntiagudas. Los perros Basenji tienen un excelente sentido del olfato.

Cuidados y vida en el hogar

Esta raza de perros no necesita baños frecuentes y por su tipo de pelaje, es suficiente cepillarlo una vez a la semana para mantener el brillo. Es importante cuidarlos de las bajas temperaturas ya que al tener poco pelaje, esto les puede afectar. En cuanto a su alimentación un perro Basenji debe recibir como máximo 270 gr de comida al día, distribuidas en varias raciones.

Por ser muy enérgico, el perro Basenji necesita estar en constante movimiento, de allí la necesidad de sacarlo al aire libre. El tiempo a ejercitarse debe ser mayor a 40 minutos diarios. Como todo canino debe visitar al veterinario periódicamente, a fin de mantenerse saludable. Alguno de los problemas de salud que afecta a esta raza de perros son: la obesidad, afectación intestinal y alteraciones de la vista.

En algunos casos estas afectaciones ocurren por causas genéticas, aunque en el caso de la obesidad puede contribuir la falta de ejercicios físicos. El perro Basenji tiene un promedio de vida de 12 a 14 años. Además, es importante, brindarles muestras de cariño porque a pesar de ser una raza de perro bastante independiente, sino se siente querido puede llegar a sentirse solo y deprimirse.