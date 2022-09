La importancia del packaging a la hora de vender productos Emprendedores de Hoy

En un contexto de mercado cada vez más competitivo, las empresas deben enfocar todos sus esfuerzos en lograr aumentar la demanda de sus productos por medio de la diferenciación respecto a lo que propone la competencia.

En este aspecto, uno de los elementos clave para propiciar una mejor comercialización es el packaging, ya que es el primer elemento de contacto con el cliente. Con este fin, la firma Punto Qpack cuenta con más de 20 años de experiencia, ayudando a las empresas del sector HORECA en la presentación de sus productos de manera diferencial a través de packaging personalizado de calidad.

Packaging personalizado para aumentar las ventas Entre las diferentes técnicas de marketing dirigidas a impulsar la decisión de compra de los consumidores se encuentra el diseño del packaging. En este caso, en el sector de la restauración, la gran cantidad de establecimientos hace que resulte difícil destacar de la competencia con un envase que reúna diseño, originalidad, funcionalidad y calidad de materiales.

No obstante, con la personalización de los envases gastronómicos es posible atraer la atención de los clientes, inclinando favorablemente su decisión de compra. De esta manera, factores como la funcionalidad, la posibilidad de reutilizarlo y un diseño atractivo le darán un valor añadido al producto final, generando un estímulo visual que permita a los clientes identificar fácilmente a la marca. Por lo tanto, para las empresas del sector HORECA es importante invertir en un packaging personalizado, puesto que les brinda la posibilidad de fidelizar a la clientela con un producto de mayor calidad y presencia.

¿Por qué elegir los envases personalizados de Punto Qpack? Además de brindar una protección eficaz durante el transporte, los envases deben servir para atraer a los consumidores y brindarles información sobre el producto. Así, Punto Qpack se centra en desarrollar un diseño emocional, con colores y formas llamativas que, al mismo tiempo, reflejen los valores y la identidad de la marca.

A su vez, el equipo de expertos de la empresa se encarga de asesorar tanto a grandes empresas como a pequeños emprendedores para escoger el packaging adecuado para sus negocios. Entre estos, es posible mencionar los envases de comida para llevar, bolsas take away, manteles para hostelería y envases para postres y pastelería, entre otros productos.

Con una oferta de envases biodegradables y compostables, bolsas con certificados sostenibles, vasos de cartón libres de plástico y vajilla desechable 100 % reciclable, Punto Qpack no solo busca potenciar las posibilidades de venta de sus clientes, sino también propiciar soluciones de packaging ecológicas y alternativas.



