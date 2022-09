15 nuevos diseñadores emergentes optan al premio Allianz EGO Confidence in Fashion en MBFWMadrid Un reconocimiento para impulsar la visión empresarial de los jóvenes creadores Redacción

viernes, 2 de septiembre de 2022, 11:49 h (CET) Allianz continúa con su apuesta por el futuro y el talento joven de la moda española en MBFWMadrid. Junto al patrocinio de Allianz EGO, la plataforma de diseñadores emergentes más relevante a nivel nacional, la compañía lanza la tercera edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion.



En esta tercera edición, el certamen contará con la participación de 15 marcas emergentes que representan el futuro de la moda en España. Los participantes de esta convocatoria de Allianz EGO Confidence in Fashion son: Anamingo Twins, Diez Madrizzz, Emeerree, Guillermo Décimo, H05, Inés Aldrey, Joaquín Dogo, Juan VG, Lamner, Magno Montero, Puzzle Brand, Reparto, Tania Marcial, The Artelier y Velasquez

Entre los aspirantes, encontramos propuestas que dibujan los modelos de sostenibilidad del mañana. Así, destacan técnicas como el upc y cling y la reutilización de tejidos, para dar una segunda vida a prendas, y con una especial atención a la artesanía, el comercio local y de proximidad y la producción por encargo para evitar excedentes. Además, la diversidad de propuestas también es protagonista, con voces plurales que apuestan por el diseño de prendas sin género o que reflejan las vivencias personales de los diseñadores a través de sus creaciones.

Un premio para impulsar la visión empresarial de los jóvenes creadores

Con este reconocimiento, Allianz busca impulsar el desarrollo creativo y empresarial de uno de los quince diseñadores que participan en el Showroom Allianz EGO y acompañarle en los primeros pasos de su prometedora carrera. El premio cuenta con una dotación económica de 6.000 euros, con la que el ganador podrá hacer realidad una nueva colección, que presentará en la próxima edición de la pasarela Allianz EGO. Además, recibirá asesoramiento profesional durante seis meses para potenciar su marca, de la mano deESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología.

El ganador será seleccionado por un jurado profesional, que conocerá de primera mano a los participantes y sus creaciones visitando el Showroom Allianz EGO, donde los diseñadores tendrán a la venta sus colecciones durante el transcurso de MBFWMadrid. Además, los aspirantes realizarán una presentación de su marca y propuestas ante el panel de expertos de esta edición, formado por Cósima Ramírez, responsable de Relaciones Internacionales de Agatha Ruíz de la Prada; Teresa Medina, jefa de prensa de MBFWMadrid; Andrés Aberasturi, comisario de Allianz EGO; y Maruca García Paredes, directora del Área de Moda de la Escuela Universitaria ESNE.

“La diversidad, la sostenibilidad y el cuidado de nuestros océanos y mares serán los pilares sobre los que girará esta edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion, y estos quedarán reflejados en las creaciones de los 15 diseñadores que participan en el certamen. En este sentido, desde Allianz, queremos apoyar el talento emergente y servir como altavoz de todas las propuestas de estos jóvenes diseñadores, ayudándoles a potenciar su desarrollo creativo y empresarial”, afirma Francisco García Vegas, Director General y responsable del Área Comercial y de Market Management de Allianz Seguros.

La colaboración de Allianz con MBFWMadrid nace del compromiso de la compañía por acompañar a estos jóvenes creadores en los momentos iniciales de sus carreras y se enmarca en su posicionamiento ‘El futuro en común’. Este proyecto pretende potenciar valores como la diversidad y la inclusión, ayudando a conseguir que el futuro de la moda sea abierto y plural, dando voz a todo tipo de diseñadores y propuestas. Además, Allianz también apuesta por la sostenibilidad en esta edición de MBFWMadrid, con espacios y activaciones con los que busca concienciar sobre la importancia del cuidado de los mares y océanos, como fuente de vida de la que depende nuestra salud y la del planeta.

Nueva jornada de desfiles Allianz EGO

El domingo 18 de septiembre, la plataforma Allianz EGO organiza una nueva jornada de desfiles. Junto a la entrega del premio Allianz EGO Confidence in Fashion al inicio del día, los asistentes podrán descubrir la colecciónen la que Evade House, la marca ganadora de la edición de marzo de 2022del certamen, ha creado en los últimos meses. Evangelina Julia, creadora y diseñadora de la firma, mostrará el trabajo de investigación que ha llevado a cabo tras alzarse como ganadora del premio, centrado en la creación de nuevos tejidos con bacteria de levadura o célula vegetal procedente de algas marinas, así como la deconstrucción de procesos, con técnicas como el fieltrado y el croché como protagonistas.

Junto a ella, le acompañarán los desfiles y propuestas de las marcas Corsicana, Mush, Arturo de la Rosa, Boltad, Kollapse, Crack, David Moss y Xvxstrangeasí como de FROLOV, diseñador procedente de la Mercedes-Benz Fashion Week de Tbilisi (Georgia). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

