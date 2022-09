El Tribunal Supremo permite a las empresas deducir las retribuciones abonadas a socios trabajadores, por MZG Asesores

El Tribunal Supremo, el pasado 6 y 11 de julio de 2022, implantó una nueva sentencia que permite tanto a las grandes como a las pequeñas y medianas compañías deducir las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores en el Impuesto sobre Sociedades (IS).

Como estas compañías están legalmente obligadas a pagar cuotas tributarias, se estableció una forma de llevar a cabo la función de cobro relacionada con los socios y propietarios, mientras se respetan sus garantías y derechos. Para comprender este nuevo estatuto legal, MZG Asesores se encarga de explicar los beneficios y la forma adecuada de aplicar esta legislación.

Tribunal Supremo: ¿Cómo deducir las retribuciones a socios trabajadores? Como la actividad empresarial está amparada bajo el cumplimiento de los estatutos legales, el Tribunal Supremo estableció que las retribuciones que se le paguen a un socio no administrador son deducibles en el apartado de gastos mensuales de la contabilidad, siempre que tengan su inscripción contable, documentación específica y se establezca con arreglo a devengo. A modo de referencia, la administración establecía en su tesis que tanto el dueño como el socio de una sociedad empresarial cumplían el mismo papel en cuestiones jurídicas, pero la realidad es que ambos realizan dos funciones que son diferenciadas entre sí. Antes de la sentencia, se establecía que las cantidades no eran deducibles porque no eran obligatorios.

De esta manera, el Tribunal Supremo estableció una manera de eliminar situaciones fraudulentas, tomando en cuenta que “carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima, sino que, como presupuesto de su actuación tributaria posterior, habrá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición”, según se estableció textualmente en la sentencia.

