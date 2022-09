Absorbentes y Cubetos ayuda a encontrar el cubeto de retención ideal Emprendedores de Hoy

A la hora de almacenar bidones o tanques, el cubeto de retención juega un papel muy importante en el sector industrial, puesto que actúa como una barrera artificial que evita el derrame de productos químicos u otra sustancia peligrosa y prevé así accidentes medioambientales y humanos.

Absorbentes y Cubetos es una tienda online especializada en la comercialización de productos de seguridad industrial que cumplen las exigencias que establece la ley.

Elementos a tener en cuenta a la hora de elegir un cubeto de retención A la hora de elegir un cubeto de retención, es fundamental valorar la calidad del producto para garantizar su firmeza y resistencia.

Existen diversos tipos de cubetos de retención, siendo necesario tener en cuenta algunos factores. El equipo de profesionales de Absorbentes y Cubetos asesora para elegir el más adecuado a cada necesidad.

Principalmente, dependiendo de los productos a almacenar, se debe prestar atención al material de fabricación, ya que de esto depende su resistencia. Hay cubetos elaborados con polietileno de alta densidad que son ideales para almacenar sustancias corrosivas no inflamables como ácidos y bases, puesto que no se oxidan y son resistentes a las altas temperaturas o rayos UV. Mientras que, para almacenar sustancias peligrosas inflamables como hidrocarburos y disolventes, el cubeto de acero galvanizado es el más recomendable porque evita la oxidación y ofrece mayor resistencia a la radiación, evitando así accidentes por inflamación de las sustancias.

Por otro lado, es primordial verificar el volumen de retención, el cual según la normativa vigente de almacenamiento de productos químicos (APQ) en España, el RD 656/2017, debe cubrir el 100 % de la capacidad del recipiente de mayor volumen y el 10 % de la capacidad total almacenada.

Otros elementos importantes a evaluar son, por un lado, la capacidad de carga para confirmar que el cubeto aguanta el peso de la sustancia almacenada, así como también es esencial seleccionar un cubeto que tenga horquillas para su fácil transporte en carretilla.

Variedad de cubetos de retención para cada necesidad Absorbentes y Cubetos es una empresa referente en el sector de productos de seguridad industrial, disponiendo de una amplia variedad de cubetos adaptados a cada requerimiento. Tiene cubetos para bidones, así como cubetos de mayor volumen para GRG, en plástico y acero. También cuenta con cubetos modulares, cubetos plegables y bases sin rejilla. Todos los cubetos de retención están fabricados con materia prima de alta calidad y resistencia, proporcionando mayor estabilidad y limpieza.

Para alargar el tiempo de vida útil del cubeto, los expertos de Absorbentes y Cubetos aconsejan evitar colocarlo en superficies donde haya riesgos de golpes o daños en su estructura, protegerlo de la exposición solar y no superar la capacidad de carga. Es necesario llevar un control periódico del estado del mismo para así evitar daños o deformaciones de las mismas y limpiarlo en caso de necesidad. Se recomienda, además, colocarlo en zonas techadas, para evitar que se llene de agua de lluvia, reduciendo así el volumen de retención disponible.

En caso de tener dudas sobre qué cubeto de retención elegir, el equipo de Absorbentes y Cubetos ofrece asesoría personalizada y gratuita que guía al cliente hacia la compra del producto más adecuado a sus necesidades. Los envíos son gratuitos y se adjunta al usuario el traking de su mercancía, para hacer el seguimiento del pedido y garantizar una compra segura.



