De visita por el BIOPARC de Valencia: uno de los tres mejores zoos de España Tiene clara una máxima: respetar a los animales por encima de todo y conseguir que vivan con tranquilidad en un entorno natural

jueves, 1 de septiembre de 2022, 10:20 h (CET)

BIOPARC Valencia es, sin discusión, uno de los tres mejores parques zoológicos del país. Se trata de un centro en el que los visitantes podrán apreciar un gran número de especies africanas en un entorno prácticamente idéntico al que los animales tienen en el continente africano.

Máximo respeto por los animales

BIOPARC tiene clara una máxima: respetar a los animales por encima de todo y conseguir que vivan con tranquilidad en un entorno que les resulte familiar y natural. A pesar de que, como en todos los zoológicos del mundo, los animales presentes en BIOPARC viven en cautividad, este centro trabaja desde que fue imaginado para que los animales vivan tal y como lo harían si fuesen completamente libres.

En este sentido, la gestión del parque es sobresaliente, puesto que ha recreado los diferentes hábitats a la perfección y no solo eso, sino que se han respetado al máximo las condiciones de vida habituales de cada animal. Las especies que viven en pareja o en grupos viven dentro del parque en pareja o en grupos. Y por supuesto, no existe una división territorial entre los animales de cada hábitat. Las especies conviven y socializan en el parque del mismo modo que lo harían en la naturaleza.



Cabe destacar que para la gerencia del parque la máxima prioridad es respetar las necesidades y las costumbres de los animales. El parque tiene un fuerte compromiso con la naturaleza, siendo un referente en la conservación de las especies. De hecho, lleva a cabo varios proyectos de reproducción de animales y apuesta al 100% por la sostenibilidad del medioambiente.

Qué entornos encontrarás en BIOPARC Valencia

En BIOPARC Valencia vas a poder llevar a cabo tu pequeño safari sin salir de la capital del Turia. Una experiencia única, concentrada en un parque zoológico de 100.000 hectáreas en los que se recrean los diferentes hábitats que puedes encontrar en el exuberante continente africano.

Para respetar las condiciones de habitabilidad de las diferentes especies se han diseñado varios espacios que reproducen fielmente las condiciones de vida que los animales encontrarían en la naturaleza, para que se sientan como si estuviesen en total libertad.

BIOPARC Valencia te ofrece la oportunidad de conocer 4 hábitats principales: la sabana, los humedales africanos, la selva ecuatorial y una reproducción de la isla de Madagascar.

La sabana La mayor extensión del parque está dedicada a la sabana, caracterizada por sus enormes planicies y sus colores terrosos. En esta zona vas a encontrar a los grandes animales de África como leones y elefantes, pero también cebras, jirafas, rinocerontes, suricatas, mangostas, gacelas, impalas, hienas, avestruces, antílopes y un largo sinfín de especies.

Los humedales Otro entorno que vas a encontrar en el parque son los humedales africanos y una reproducción de la cueva de Kitum, ubicada en el Parque Nacional del Monte Elgon, en Kenia. En este hábitat podrás observar hipopótamos, cocodrilos, ranas, espátulas africanas y pelícanos.

La selva ecuatorial Las selvas ecuatoriales se caracterizan por poseer una densa vegetación y una rica vida animal tanto en las bóvedas arbóreas como a nivel de suelo, pero también en aquellas zonas en las que brota el agua. Entornos frescos en los que viven animales como el búfalo rojo, los hipopótamos, el cocodrilo enano, gorilas, chimpancés, boas, camaleones, tortugas o leopardos.

Madagascar En el océano Índico, frente a Mozambique y Tanzania, otro país famoso por sus safaris y su diversidad animal, se encuentra la isla de Madagascar, donde el 80% de las especies presentes en la isla solo se encuentran en esa parte del planeta. En este hábitat del parque observarás lémures, flamencos, pelícanos, varis, etc.

Horarios y reservas



El parque está abierto de cara al público los 365 días del año. Eso sí, su horario depende de las horas de luz solar. Las taquillas y el acceso al zoo abren a las 10:00 de la mañana. El cierre se establece hasta una hora antes de que anochezca. Esto es así para respetar las rutinas de los animales.

Puedes conseguir las entradas de BIOPARC en la página web del zoo, a través de la web de VisitValencia o de manera presencial en las taquillas del parque hasta media hora antes del cierre del recinto. También existe la posibilidad de adquirir un pase anual, aunque para acceder al parque con el pase anual deberás hacer una reserva previa.

BIOPARC Valencia se encuentra en el centro de la ciudad, en la avenida de Pío Baroja, también cuenta con un servicio de parking para poder llegar hasta allí en vehículo propio.

El legado de la naturaleza

Visitar BIOPARC Valencia te permite descubrir la vida salvaje que habita el continente africano sin moverte de casa. Pero no solo eso, también realiza una importante labor de divulgación y refuerza la idea de lo importante que resulta mantener vivo el legado de la naturaleza y ser respetuosos con ella.

