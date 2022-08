​Raúl García luce su nueva piel en la contrarreloj de la Vuelta a España

Con especial ilusión comenzaron los ciclistas del Equipo Kern Pharma este martes la intensa segunda semana de la Vuelta a España (España, UCI 2.UWT, 19/08-11/09), pues Raúl García estrenó pudo estrenar por fin el buzo con los colores que le acreditan como campeón de España de contrarreloj individual. El madrileño firmó una sensacional actuación que le llevó a concluir en 24ª posición, mientras que la victoria fue para Evenepoel (QST). El resto de ciclistas del conjunto navarro completaron la jornada.





“Ha sido un día bonito y estoy muy contento porque desde que gané el Campeonato de España en Mallorca estaba deseando estrenar el buzo del Equipo Kern Pharma con los colores de campeón nacional”, reconoce Raúl García. “Vestir por primera vez esta prenda en la Vuelta a España es bonito. Además, me he encontrado bien y he hecho la mejor contrarreloj que tenía dentro. No tenía descanso ninguno y se agarraba, pero había mucha afición y ha sido una jornada que no voy a olvidar nunca”, concluye el ciclista farmacéutico.

Hoy miércoles, los ciclistas del Equipo Kern Pharma tendrán por delante una jornada llana de 191,2 kilómetros que unirá las provincias de Murcia y Almería.

Vuelta a España (España, UCI 2.UWT, 19/08-11/09)

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 33’18” 2. Primoz Roglič (Jumbo-Visma) a 48” 3. Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a 1’ … 24. Raúl García (Equipo Kern Pharma) a 2’43” 74. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 4’58” 75. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 4’59” 77. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 5’02” 78. Héctor Carretero (Equipo Kern Pharma) m.t. 127. Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma) a 5’53” 134. Roger Adrià (Equipo Kern Pharma) a 6’17” 136. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) a 6’22”

General provisional 1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 34h35’50” 2. Primoz Roglič (Jumbo-Visma) a 2’41” 3. Enric Mas (Movistar Team) a 3’03” … 32. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 25’09” 81. Roger Adrià (Equipo Kern Pharma) a 1h09’33” 88. Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma) a 1h15’46” 89. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 1h16’36” 90. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 1h18’03” 93. Raúl García (Equipo Kern Pharma) 1h19’17” 115. Héctor Carretero (Equipo Kern Pharma) a 1h37’10” 117. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) a 1h40’43”

