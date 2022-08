La ortodoncia invisible Invisalign, la alternativa perfecta a los brackets Emprendedores de Hoy

La ortodoncia invisible Invisalign es un tratamiento dental que está en tendencia por su estética y funcionalidad. Permite exhibir una sonrisa sin brackets, ya que utiliza alineadores casi imperceptibles a la vista que contribuyen a la salud bucodental y corrigen las anomalías de la zona simultáneamente.

Este revolucionario procedimiento proporciona comodidad al paciente y es llevado a cabo por centros especializados como la Clínica Prodental en Santa Cruz de Tenerife que dispone de un equipo de especialistas cualificados con un enfoque multidisciplinar para satisfacer a los usuarios. Esto ha posibilitado que esta clínica dental en Santa Cruz de Tenerife reciba pacientes nacionales e internacionales a causa de su calidad y prestigio.

¿En qué consiste el tratamiento de ortodoncia Invisalign? Este tratamiento de ortodoncia es idóneo para corregir los problemas en los dientes relacionados con anomalías, desperfectos o irregularidades en su posición. Este utiliza alineadores transparentes de Invisalign, un proveedor internacional de este sistema que se hace a medida de cada paciente con el objetivo de adaptarse a su anatomía. Su duración varía entre uno a dos años dependiendo de cada caso y se complementa con revisiones periódicas que se realizan en centros como la Clínica Prodental en Santa Cruz de Tenerife.

Este método de ortodoncia que puede retirarse para comer o cepillarse los dientes. Además, prescinde de toda estructura metálica para facilitar su uso y no generar ningún tipo de molestia al usuario. La técnica predice la evolución del tratamiento antes de que este inicie y permite planificar los movimientos dentales para lograr la oclusión y alineación deseada.

Clínica especializada en ortodoncia invisible Invisalign en las Islas Canarias La Clínica Prodental en Santa Cruz de Tenerife es referente en este tratamiento en las Islas Canarias, por lo que cuenta con soluciones específicas para diversos grupos, teniendo en cuenta la edad. El centro ofrece Invisalign First para niños e Invisalign Teen, enfocado en adolescentes. También proporciona opciones para casos complejos como Acceledent e Invisalign Comprehensive. En casos leves, dispone de Invisalign Lite o Invisalign Express.

El enfoque de este centro dirigido por el Dr. Manuel González es ofrecer el tratamiento más idóneo de acuerdo a las necesidades de cada paciente para generar una solución efectiva tanto a corto como a largo plazo. Esta clínica dental en Tenerife lleva a cabo una valoración previa personalizada para cada caso y dispone de la posibilidad de financiar el tratamiento a precios asequibles.

Otros procedimientos de ortodoncia invisible ofrecidos por la Clínica Prodental en Santa Cruz de Tenerife están ligados a los brackets linguales que no se notan a la vista pese a estar insertados de forma fija. También disponen de Orthocaps, un sistema que alinea la dentadura con alineadores transparentes que sirven como alternativa al Invisalign.



