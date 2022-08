Reparación de patinetes eléctricos, de la mano de HTO Urban Mobility Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 17:33 h (CET)

Hoy en día, los patinetes eléctricos se han transformado en una alternativa a los coches o motos para realizar viajes urbanos o interurbanos, puesto que se evitan los retrasos ocasionados por las horas punta y la dificultad para encontrar un puesto de estacionamiento. Tanto en particulares como en repartidores, su uso está bastante extendido en España por las ventajas que ofrece.

Los usuarios de este tipo de transportes en Madrid y a nivel peninsular cuentan con HTO Urban Mobility, una empresa especializada en la reparación de patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, segways, monociclos, hoverboards, motos eléctricas y otros vehículos eléctricos.

Reparación de patinetes eléctricos con HTO Urban Mobility Los profesionales de HTO Urban Mobility están altamente cualificados para la reparación y mantenimiento de patinetes eléctricos. Este servicio cuenta con una amplia demanda debido a su alto grado de conocimiento y especialización, como lo demuestra la excelente calificación de 4.6 estrellas que han dejado los clientes en Google.

La empresa presta servicio técnico oficial a las marcas Ice Electric, Dualtron, Kaaboo, currus, Speedway, Smartgyro y Monorim,aunque también están altamente capacitados para reparar el resto de marcas que existen en el mercado.

Actualmente, para los usuarios profesionales de estos transportes, como lo son los repartidores, HTO Urban Mobility ofrece planes especiales en reparación, para lo cual la empresa invita a contactarla y detallar el fallo que presenta el patinete eléctrico.

Además de los residentes de Madrid, quienes vivan en Sevilla, A Coruña, Badajoz, Barcelona y Valencia y resto de las zonas de la península cuentan si lo desean con el servicio de recogida y envío, para quienes quieran reparar el vehículo con HTO y no puedan llevarlo a las instalaciones de la empresa, ubicada en Avenida del Mediterráneo 5, Madrid.

¿Cuáles son los principales fallos y averías que se presentan en los patinetes eléctricos? Usar patinetes eléctricos no se trata solo de una moda. Existen diversos beneficios que acompañan a estos versátiles medios de transporte, que cada día se ven más en las calles del país, no obstante, por su continuo uso, estos también pueden dejar de funcionar debido a fallos y averías.

Las ruedas pinchadas son una de las principales averías que se presentan en estos vehículos eléctricos. Sin embargo, hay quienes acuden a centros especializados en su reparación y mantenimiento, o modificación como lo es HTO Urban Mobility, para la adaptación de frenos semihidráulicos o hidráulicos o para la instalación de luces e intermitentes con botonera.

La adaptación y modificación de suspensiones traseras o delanteras también forman parte de los servicios más demandados por los usuarios de patinetes eléctricos, así como el aumento del voltaje o la colocación de baterías a medida.

En resumen, los dueños y usuarios de patinetes eléctricos u cualquier otro vehículo eléctrico tienen en HTO Urban Mobility a profesionales que le solventarán cualquier falla que se presente en el mismo.



