Optar por la cosmética natural segura durante el embarazo con Maika’i

martes, 30 de agosto de 2022, 14:01 h (CET)

A lo largo del embarazo, la piel experimenta muchos cambios hormonales, volviéndose más seca, grasa y propensa a las imperfecciones. Esto ha acarreado que muchas mujeres empiecen a interesarse por la cosmética natural segura durante el embarazo, ya que estos productos son eficientes para cuidar los tejidos de la piel. Además, no provocan efectos dañinos que puedan perjudicar al bebé.

Maika’i es una tienda online de productos que permiten llevar un estilo de vida saludable, ya que son elaborados con ingredientes orgánicos, sostenibles y formulados correctamente. Estos le devuelven a la piel su apariencia joven y saludable de adentro hacia afuera, garantizando una mayor autoestima y bienestar.

Cosmética natural y segura para la maternidad Cuidar la piel durante el periodo de gestación es muy importante, pero con este fin no sirve cualquier crema o cosmético, ya que algunos de ellos están contraindicados porque atraviesan la barrera placentaria y pueden resultar perjudiciales para el bebé.

Según los especialistas, sustancias como la hidroquinona, los retinoides, el ácido kójico, el bakuchiol, así como el ácido salicílico, el peróxido de benzoilo, el regaliz, el cannabis y los protectores solares químicos son algunos de los componentes químicos más perjudiciales durante el embarazo.

Afortunadamente, la cosmética natural ha dado pasos muy importantes ofreciendo a las mujeres productos efectivos para tratar las diversas afecciones de la piel propias del embarazo, pero con ingredientes 100 % naturales como los que comercializa Maika’i. El comercio electrónico dispone de un amplio catálogo de artículos naturales que cubren cada necesidad.

Para combatir la piel seca, tensa y descamada, los profesionales disponen de cremas hidratantes elaboradas a base de ácido hialurónico y ceramidas que son ideales para aportar brillo y jugosidad a la piel. Sin embargo, en el caso de querer eliminar las manchas de la cara, recomiendan el uso de un sérum facial de Vitamina C que resulta eficiente para disminuir la producción de melanina, aclarando las áreas de hiperpigmentación.

Por otro lado, uno de los problemas más comunes durante el periodo de gestación es la aparición de las estrías en el área abdominal, en los muslos y caderas. En este sentido, los aceites vegetales, ricos en ácidos grasos esenciales, son excelentes para mejorar la elasticidad de la piel, gracias a sus propiedades reafirmantes y regeneradoras.

Todos estos productos de cosmética natural segura durante el embarazo pueden adquirirse directamente desde la tienda online a precios competitivos del sector. Además, la empresa ofrece un servicio de envío en toda España y a nivel internacional en países como Alemania, Portugal, Francia y Bélgica, entre otros.

Cosmética de calidad y asesoría en el mismo lugar Maika’i mantiene la filosofía de que la belleza comienza en el interior y, de hecho, una piel joven con buen aspecto es el resultado de una buena salud. Por esta razón, además de ofrecer cosmética natural de las mejores marcas del sector, también han desarrollado una plataforma de coaching que cuenta con un equipo de expertos en cosmetología y nutrición energética, que combinadas ayudan a los clientes a convertirse en la mejor versión de sí mismos.

Asimismo, tienen una revista online que incluye temas de belleza, reseñas y consejos para llevar un estilo de vida saludable. Todos estos aspectos ayudan a los usuarios a adquirir los productos naturales adecuados que necesitan para mejorar su salud y bienestar.



