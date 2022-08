Quince servicios que ofrecen los manitas a domicilio ¿Conoces algún otro servicio que puedan ofrecer estos manitas profesionales a domicilio? Redacción

lunes, 29 de agosto de 2022, 21:04 h (CET) En muchas ocasiones, encontrar el momento para realizar algunos arreglos que una casa precisa es una tarea casi imposible. En otras ocasiones, por el contrario, a pesar de contar con el tiempo para llevar a cabo cualquier arreglo, no se dispone de los conocimientos necesarios. Y aquí es donde aparece la figura de los manitas profesionales, trabajadores encargados de solucionar distintas averías o de realizar los cambios decorativos pertinentes. Son profesionales multitarea, con los que se puede contar, a domicilio, para llevar a cabo distintos tipos de tareas.

¿Conocías la existencia del servicio de manitas a domicilio? A continuación, los 15 servicios que pueden llegar a ofrecer este tipo de profesionales.

¿Cuáles son los 15 servicios que ofrece un manitas a domicilio? Arreglar un enchufe, cambiar una tubería, colocar una balda… Son pequeñas reformas que se pueden hacer en un domicilio y que a simple vista pueden parecer sencillas, pero que precisan de unos conocimientos específicos. Por esta razón, existe lo que se conoce como manitas a domicilio, profesionales capaces de hacer estas y otras muchas tareas, tales como las que se enumeran a continuación:

Instalación de accesorios de cocina y baño: colocación de determinados elementos en estas dos estancias del hogar, ya sean a modo decorativo o para ofrecer un servicio utilitario. Es imprescindible tener en cuenta variables tales como el tipo de accesorios a instalar, las herramientas necesarias, los procedimientos requeridos, los materiales sobre los que se trabaja y. por supuesto, la seguridad durante todo el proceso. Instalación de cajas fuertes: una caja fuerte es un elemento imprescindible en un hogar si lo que se desea es guardar con total seguridad los bienes más preciados. La instalación de este tipo de piezas precisa, en algunas ocasiones, de una pequeña obra, por lo que lo mejor es contar con un manitas a domicilio. Los aspectos a tener en cuenta en este servicio son el tipo de caja fuerte y el lugar en el que se desea ubicar la misma. Instalación de cerrojos de puerta: en determinadas ocasiones, es preciso cambiar alguna de las cerraduras de un domicilio, ya sea por avería, por seguridad o simplemente por estética. Algunas de las cerraduras más utilizadas en este tipo de servicio son las cilíndricas, las digitales, las sobrepuestas o las multipunto, entre otras. Instalación de columnas de ducha: ya sea por una transformación de bañera a ducha o simplemente por un cambio en la ducha ya instalada, este servicio precisa de unos conocimientos muy específicos, por eso es necesario contar con la ayuda de un profesional especializado. Instalación de espejos: colocar un espejo puede parecer una tarea sencilla, pero es necesario tener en cuenta determinadas variantes, tales como el tipo de espejo que se desea instalar, si este cuenta con iluminación incorporada, el material de la superficie donde se desea colocar, el tipo de fijación que se precisa, etc. Instalación de estores o venecianas: los estores, como muchos ya sabréis, son cortinas que se enrollan al recogerse y que se pueden mantener retiradas en la parte superior de la ventana, dejando esta completamente vacía. Por otro lado, las venecianas son un elemento bastante parecido, pero elaborado a base de lamas de distintos materiales. La colocación de este tipo de piezas también son uno de los servicios principales que ofrecen los manitas a domicilio. Instalación de focos: es cierto que cambiar una bombilla es una tarea de lo más sencillo, pero la dificultad incrementa cuando se trata de un foco, ya que el procedimiento a seguir precisa de unos conocimientos más específicos. Para llevar a cabo esta tarea es necesario desconectar la electricidad, verificar la estructura a colocar, llevar a cabo la instalación y, por último, conectar de nuevo la corriente eléctrica. Instalación de grifos: ya sea cambiar el grifo de la cocina, el del lavabo o incluso el de la ducha, esta tarea doméstica es de las que suele precisar de la ayuda y conocimientos de un profesional, dado que serán necesarios conocimientos específicos para llevar a cabo todo el proceso de manera correcta. Instalación de lámparas: al igual que ocurre con los focos, la instalación de lámparas es una tarea que debe llevarse a cabo con cuidado, ya que interviene, una vez más, la corriente eléctrica. Para llevar a cabo la colocación de este tipo de elementos primero hay que desinstalar la electricidad. A continuación, hay que elegir el lugar donde se va a colocar, instalar el taco, colocar la lámpara en suspensión, conectar los cables y colocar las bombillas y, por último, conectar de nuevo la corriente eléctrica para verificar si la instalación se ha llevado a cabo de manera correcta. Instalación de mosquiteras en kit: existen diversos tipos de mosquiteras que se pueden instalar en una ventana y cada una de ellas precisará de un procedimiento concreto. Entre las principales que se pueden encontrar en el mercado hallamos las mosquiteras a medida, las mosquiteras fijas, las mosquiteras enrollables, las mosquiteras extensibles y las mosquiteras correderas. Instalación de plafones: un plafón es un falso techo translúcido que se utiliza para ocultar un foco, por lo que su colocación, al igual que ocurría con la instalación de focos y de lámparas, precisa de conocimientos específicos de electricidad. Instalación de rejillas de ventilación: la colocación de este tipo de elementos precisa de un sellado y fijación perfectos, ambos servicios ofrecidos por los manitas a domicilio. Instalación de toalleros eléctricos: un toallero eléctrico ofrece varios beneficios en un baño, no solo es capaz de calentar la estancia, sino que ayuda a secar y a calentar también las toallas que se ubican sobre el mismo. Dado que se trata de un elemento eléctrico, una vez más se requiere de conocimientos específicos en ese área. Instalación de ventiladores de techo: ya sea con lámpara incorporada o simplemente ventilador, estos elementos también están relacionados con el ámbito de la electricidad, por lo que hay que instalarlos con los conocimientos necesarios y mucho cuidado, para garantizar en todo momento la seguridad. Instalación de videoporteros: los servicios ofrecidos por los manitas a domicilio no se limitan únicamente a tareas del hogar, sino que también ofrecen su trabajo a comunidades o empresas, como ocurre con este servicio de instalación de videoporteros.

Otros servicios destacables de los ofrecidos por manitas a domicilio son: montaje de barbacoas en kit, sin obra, montaje de casetas de jardín, montaje de colgadores y percheros, montaje de muebles de jardín, montaje de muebles de jardín y pérgolas, montaje de pérgolas, servicio de ajuste de puertas de muebles de cocina, servicio de colgar cuadros, servicio de colgar estantes o baldas, servicio de colgar televisores, servicio de desatasco de inodoro, servicio de desatasco de lavabos, servicio de montaje de muebles, servicio de desmontaje de muebles, servicio de poner cortinas, servicio de poner o cambiar tiradores de puertas, servicio de silicona de mamparas, servicio de sustitución de cisternas y servicio de sustitución de goma de electrodomésticos.

