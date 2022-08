Desarrollo web, mantenimiento de hosting de dominio de la mano de El Informático Personal

Hoy en día, la presencia en internet implica la existencia o no de una compañía en el mercado, sea cual sea su ámbito de actividades. La frase “si no está en internet, no existe” es la manifestación de la importancia estratégica que tiene una página web para cualquier proyecto.

Expertos como los de El Informático Personal sostienen además que ante la masificación de contenidos, esa presencia debe ser asertiva para destacar entre los competidores. Es allí cuando el desarrollo web cobra una relevancia fundamental. No solo es abrir un sitio virtual, es hacerlo funcional para atraer a los clientes.

Es mejor delegar en profesionales para centrarse en el trabajo A pesar de que la transformación digital es una realidad ineludible, no deja de ser un tema que en muchos casos puede llegar a intimidar. Los expertos de la firma El Informático Personal manifiestan que eso se aprecia fundamentalmente entre los autónomos o los pequeños y medianos empresarios. En algunas oportunidades, se encuentran con casos en los que ni siquiera saben por dónde empezar.

En otras situaciones, las empresas han asumido por sí mismas las tareas vinculadas a la transformación digital. Han abierto una página web e incluso creado una tienda virtual. Generalmente, todo lo ha desarrollado el mismo dueño de la compañía, un empleado o algún conocido de mucha confianza. Al tratarse de personas sin experiencia en el área y carecer de un plan, los resultados han sido mediocres.

Esto se traduce en que el sitio web pasa prácticamente desapercibido ante los potenciales clientes o el hosting contratado no es el adecuado. Tampoco hay una estrategia SEM para ayudar a la página a posicionarse en los buscadores. Así mismo, carecen de un diseño gráfico que vincule la imagen corporativa de la compañía con una campaña de branding. Sin todo esto, la simple apertura de un sitio web no bastará.

Servicios digitales a la altura de las exigencias El equipo de El Informático Personal manifiesta que para lograr mejores resultados lo más recomendable es delegar todas esas tareas en personas expertas. Indican que el mundo de la digitalización ofrece un inmenso universo de recursos que se pueden aprovechar para impulsar cualquier negocio. Advierten que la gran mayoría de las personas no son conscientes de esos recursos y no los usan.

Es por eso que en esta empresa de soporte IT han estructurado un servicio en 3 áreas cruciales. La primera es el desarrollo web, mantenimiento de hosting, diseño gráfico y campañas SEM. La segunda área es la instalación, reparación y soporte técnico a los equipos tecnológicos de los clientes. Finalmente, la tercera es la tienda informática, donde se pueden encontrar todos los insumos necesarios para los ordenadores, incluyendo su limpieza y reparación.

En El Informático Personal, consideran todos estos servicios están concatenados, especialmente en las empresas que están iniciándose en el proceso de transformación tecnológica. Sostienen que, de esta manera, pueden solucionar todos los problemas con un solo proveedor y lograr soluciones integrales. Al delegar todas estas tareas a un equipo confiable, cada cliente se puede dedicar de lleno a su proyecto para hacerlo más productivo.