La venta de los equipos de climatización de Dagasistemas S.L.

domingo, 28 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

El país se enfrenta a un nuevo reto energético. A partir de agosto de 2022, la temperatura de los sistemas de calefacción no podrá superar los 19 °C en invierno, mientras que los aires acondicionados no podrán bajar de los 27 °C en verano.

Estas medidas responden al nuevo Plan de ahorro y gestión energética del Gobierno de España. Ante dicha circunstancia, muchas personas deben cambiar sus equipos para no perjudicar la climatización de los hogares o comercios. En este sentido, tiendas como Dagasistemas S.L. ofrecen un catálogo de productos de última tecnología en eficiencia y ahorro.

¿Qué características tienen los equipos de climatización más eficientes? En el ámbito de las calefacciones, las calderas de gas natural de condensación son productos considerados de alta eficiencia. El diseño de estas máquinas les permite consumir menos combustible sin dejar de producir el mismo calor, lo cual supone un importante ahorro de energía.

Por su parte, los equipos de refrigeración modernos suelen incluir una etiqueta energética, identificada con los símbolos A, A+ o A++. El orden alfabético permite clasificar el nivel de eficiencia energética del aparato, por lo cual se recomienda optar por los productos de mayor denominación.

Finalmente, la mayor eficiencia energética viene de la mano de los equipos multitareas, que reúnen en una sola máquina sistemas de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria (ACS). Esto disminuye mucho los precios de las facturas de luz y de gas. Dichos productos pertenecen a la tecnología de la aerotermia.

Aerotermia: una tendencia en equipos de climatización La aerotermia se ha posicionado como la alternativa de climatización del futuro. En la actualidad, el índice de instalación de sus equipos está en aumento. Los productos más populares de la tecnología son las bombas de calor por aerotermia. Estas bombas garantizan una eficiencia de energía valiosa debido a sus índices COP (coeficiente de rendimiento) y EER (relación de eficiencia energética). En un modelo cuyo COP sea de 5.00, por ejemplo, la máquina proporcionará 5.000 vatios de calor por cada 1.000 vatios de consumo en la red eléctrica.

Este tipo de productos avanzados pueden conseguirse en la empresa Dagasistemas S.L. El catálogo virtual incluye más de 120 productos de aerotermia distribuidos en categorías MonoBloc, BiBloc y ACS.

Se prevé que la venta de los nuevos equipos de climatización siga en aumento, ya que se trata de una inversión de ahorro a largo plazo. Además, estas alternativas son amigables con el medioambiente.



