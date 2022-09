Invertir en Miami puede salirte muy rentable ¿Aún no conoces la estrategia de inversión inmobiliaria BRRRR? Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de septiembre de 2022, 10:10 h (CET) El mercado inmobiliario, es decir, el conjunto de acciones para materializar la compra y la venta, y gestionar la oferta y la demanda de bienes inmuebles, está en constante evolución para adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. En este sentido, en los últimos tiempos han aparecido nuevas técnicas y estrategias. Una de las que se abre paso con fuerza y está comenzando a ser más valorada es la conocida como BRRRR. Pero, ¿en qué consiste esta nueva estrategia con nombre de onomatopeya? Te lo contamos a continuación, centrándonos en los pasos para invertir en Miami con esta estrategia, ya que la ciudad norteamericana es uno de los lugares para invertir más atractivos de los Estados Unidos.



BRRRR (‘Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat’, es decir ‘Comprar, Rehabilitar, Alquilar, Refinanciar, Repetir’) es un método de inversión que sigue unos pasos muy concretos. Comienza con la compra de una propiedad que requiera de algunas reformas. Una vez reformada y, en consecuencia, aumentado su valor, se alquila por un período prolongado y con estos ingresos se consigue cubrir la hipoteca y, además, se obtienen beneficios. El último paso es refinanciar la propiedad. Aprovechando que se ha aumentado su valor, se puede invertir la diferencia entre lo que costó y lo que ahora cuesta en la compra de una nueva propiedad, con lo que se inicia de nuevo el proceso.

Como hemos destacado, la estrategia BRRRR está despuntando en todo el mundo, sin embargo, existen algunos lugares del planeta en los que su ejecución puede resultar mucho más beneficiosa. Como se ha comentado al inicio, ese es el caso de Miami, donde esta técnica puede llegar a ofrecer resultados espectaculares por varias razones: su ambiente lleno de vida, su espíritu cosmopolita, su ubicación como ciudad costera y su elevado nivel de seguridad la convierten en uno de los destinos más deseados. Por ese motivo, explicamos las claves para invertir en Miami con la estrategia BRRRR:

La compra (Buy) Tras un cuidadoso estudio de las oportunidades inmobiliarias que existen en la zona, se realiza la compra del inmueble, ya sea invirtiendo el capital que se posee o ayudándose de un préstamo hipotecario. Siempre se tendrá en cuenta que tras la conveniente reforma, los beneficios que se puedan llegar a obtener por el alquiler sean suficientemente generosos.

La restauración (Rehab) La idea es localizar un inmueble con un precio de venta bajo debido a algunas deficiencias que sean relativamente fáciles de subsanar y reformar, de forma que aumentemos su valor para que la tasación del inmueble aumente la inversión realizada.

Alquilar (Rent) Las características especiales de Miami convierten este paso en un trámite sencillo. No resultará complicado encontrar inquilinos interesados en alquilar el inmueble que se ha reformado.

Refinanciar y repetir (Refinance / Repeat) Como la reforma realizada ha aumentado el valor del inmueble, se puede invertir la diferencia entre lo que costó y lo que ahora cuesta en la compra de una nueva propiedad, con lo que se inicia de nuevo el proceso.

Cada inversión y cada inversor es un mundo, por lo que las opciones son muchas y variadas. Eso sí, siempre interesa analizar muy bien la zona, el estado del inmueble y los posibles beneficios que pueden llegar a obtenerse. Una sugerencia para lograr mayores beneficios es conseguir que la reforma salga muy económica. En muchos casos, si se dispone de las herramientas, la creatividad y la habilidad necesaria, podemos ahorrarnos una buena cantidad haciendo la restauración nosotros mismos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas PRO2 ofrece un espacio coworking sin coste para startups en su campus de Las Rozas El objetivo es generar un ecosistema de innovación y emprendimiento con los estudiantes. Las startups interesadas podrán disfrutar del espacio durante un año prorrogable Invertir en Miami puede salirte muy rentable ¿Aún no conoces la estrategia de inversión inmobiliaria BRRRR? Axia Trade opiniones – El compañero del trader minorista Los traders minoristas necesitan una agencia de corretaje confiable que puedan usar para construir una cartera sólida. Lea aquí nuestra reseña del corretaje Axia Trade SyosSpace opiniones - Trading accesible en todas partes Es un corredor de fácil acceso con múltiples opciones de activos. En estas opiniones, discutimos todos los beneficios que obtiene al registrarse GPFinance opiniones: ¿Es GPFinance un corredor de referencia en el mercado financiero? En esta revisión, descubriremos si el corredor GPFinance es realmente uno de los mejores actores en el negocio o si es una estafa