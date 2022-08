Eliminar hernias discales sin cirugía con Biziondo Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de agosto de 2022, 12:44 h (CET)

Un centro especializado ubicado en Bilbao que utiliza técnicas del país galo para atender a sus pacientes es el Instituto Francés de Columna Biziondo.

Llevan a cabo desde diversos tipos de tratamientos de fisioterapia avanzada para la columna hasta las cirugías más complejas en esta parte del cuerpo. Ellos han generado un revuelo en el ámbito médico gracias a su método para eliminar hernias discales sin cirugía, gracias a su equipo de especialistas. Indican que es una alternativa que se puede aplicar a más del 80 % de los casos que se someten a este tratamiento innovador.

Un problema que se ha convertido en tema de salud pública El gerente de Biziondo, David Izquierdo, explica que el problema de las hernias discales lumbares o cervicales es un tema de salud pública. Estas dolencias afectan entre el 60 % y 80 % de los españoles, muchos de los cuales son sometidos a cirugías que realmente no necesitan. Explica que los dolores surgen cuando se rompe o se agrieta un disco intervertebral.

Cuando esto pasa por desgaste o esfuerzo físico, una parte del núcleo pulposo se escapa y esto comprime el hueso cervical sobre el nervio vertebral. Estos dolores se denominan lumbagia o cervicalgia. Los padecimientos estarán localizados en distintas partes del cuerpo en función de donde se ubique la lesión cervical. Izquierdo cita un estudio del Ministerio de Sanidad en 2020 que coloca a estas afecciones como la causa del 25 % de las bajas laborales.

Por ello, el tratamiento oportuno es clave para procurar los correctivos necesarios que curen cualquier afección. Esto se puede aplicar cuando las hernias discales se encuentran en una fase temprana y las dolencias se mantienen solo por algunos días. Los tratamientos suelen durar menos de dos meses y resultan muy efectivos.

Algunas técnicas que aplica el equipo de Biziondo El doctor Alfonso Riojas es traumatólogo especializado en columna vertebral en Biziondo. Sostiene que uno de los tratamientos tempranos más indicados es el reposo. Recostarse de lado adoptando una posición fetal, colocando una almohada entre las rodillas y abrazándola es muy efectivo cuando se trata de una hernia discal. Para eliminar las hernias discales sin cirugía, también son recomendables los antiinflamatorios.

Riojas dice que, cuando el caso no es muy grave, el uso de estos medicamentos es aconsejable, siempre y cuando se haga bajo supervisión médica. El profesional de la salud debe indicar la receta y la dosis apropiada para cada situación. Para casos más serios, existen tratamientos de fisioterapia focalizada. En Biziondo, diseñan cada rutina de estos ejercicios en función de la sintomatología y el problema particular del paciente.

Otra alternativa son las infiltraciones de ozono, que el equipo de Biziondo recomienda que se realicen en forma intervertebral o paravertebral, directas en el disco afectado. Antes del tratamiento, es necesario hacer un diagnóstico previo sobre el estado de la hernia. Por último, existe la descompresión axial vertebral, que consiste en la retirada de la hernia percutánea sin necesidad de ingreso hospitalario. Para ello, también es indispensable la intervención de un especialista, asegura Riojas.



