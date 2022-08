Persianas, grandes aliadas en una gestión energética eficiente Impiden el acceso a cualquier intruso gracias al sistema de bloqueo que llevan incorporado Redacción

viernes, 26 de agosto de 2022, 10:41 h (CET) En estos momentos de crisis energética por los que todos caminamos, sin duda alguna, incluir una persiana en nuestras vidas es una gran solución.



Así es, tanto en verano como en invierno, un simple gesto como bajar las persianas cuando la temperatura asciende o desciende, aumentará el confort térmico de tu hogar sin que tengas que abusar del aire acondicionado o de la calefacción.

Además, por si no lo sabías, con los últimos avances en este campo, existen persianas eléctricas con dispositivos que calculan la cantidad de sol que entra por la ventana, bajándola o subiéndola automáticamente para regular el nivel de calor que nos entra o sale de casa.

Realmente son muchos sus beneficios. Veamos a continuación algunos de ellos. ¡Acompáñanos!

¿Qué pueden hacer por ti las persianas? Ciertamente, utilizar persianas es la forma más fácil de vestir ventanas y puertas y procurar un buen aspecto global al resto de tu hogar o negocio. Indudablemente, como elemento decorativo cumplen un papel esencial ayudándote a mejorar la imagen y la estética de tu casa u oficina.

Por otra parte, tal y como comentábamos en párrafos anteriores, son unas excelentes aliadas a la hora de realizar una eficiente gestión energética, ayudando a economizar en la factura de la luz y actuando como aislante térmico en cualquier época del año.

En línea con el punto anterior, también nos protegen de los molestos ruidos, especialmente los que causa el tráfico en grandes núcleos urbanos, funcionando como un excelente aislamiento frente a la contaminación acústica.

Asimismo, resultan un excelente escudo contra el sol, minimizando y filtrando la cantidad de luz solar, algo muy importante para reducir la fatiga visual y preservar los muebles del posible daño que los rayos del sol pueda causarles.

En cuanto a discreción, la ofrecen toda, con ellas tendrás total garantía de privacidad en tu hogar. ¡Máxima intimidad ante posibles miradas intrusivas!

Respecto a su mantenimiento, son muy fáciles de limpiar, a la par que resistentes a la intemperie, lo que las convierte en las candidatas ideales para instalar en áreas con altos niveles de humedad, como es el caso de las cocinas y de los baños.

Otro punto que no debemos perder de vista, es la extraordinaria protección que nos brindan frente a bichillos y otras bestezuelas similares que pretenden colarse por nuestras puertas y ventanas en la época estival. ¡Y por si fuera poco! Garantiza la seguridad de culaquier hogar o empresa. Las hay de tipo autoblocante que impiden el acceso a cualquier intruso gracias al sistema de bloqueo que llevan incorporado. Incluso para los casos más extremos, existen modelos antibalas. ¡Para que no te falte de nada!

Verdaderamente, resultan una gran inversión económica. Además, actualmente puedes encontrar en el mercado una amplia variedad en distintos estilos y opciones entre las que elegir las que mejor se adapte a tus intereses y llene de vida y color tu casa.

Como puedes observar, son muchas las razones para vestir tus puertas y ventanas con persianas. Sin embargo, por aquello de que nada es eterno en esta vida, las persianas pueden averiarse o presentar alguna incidencia. Es por este motivo que resulta muy conveniente tener en tu agenda el contacto de una empresa de Reparacion de persianas Malaga que te guarde las espaldas cuando más lo necesites.

¿Por qué Reparación de persianas Málaga? Indiscutiblemente, son varias las razones, a continuación te enumeramos unas cuantas:

1.- Para empezar, en su intuitiva y dinámica página siempre encontrarás un experto equipo de profesionales que cuentan con una amplia trayectoria en el sector. 2.- Brindan servicios de instalación y reparación de persianas, atendiendo urgencias en Málaga las 24 horas los 365 días del año (366 si son bisiestos). 3.- Son especialistas en la reparación de todos los modelos de persianas: enrollables, venecianas, cierres metálicos, eléctricas..., diagnosticando rápidamente el problema e implementando una eficaz y eficiente solución. 4.- Igualmente, para situaciones extremas, suministran y montan persianas de repuesto a medida, garantizándote que no te quedes sin persianas en pleno funcionamiento durante mucho tiempo. ¡Siempre pensando en el cliente!

