Las tarjetas de visita se reinventan de la mano de ENCANTADO.soy

jueves, 25 de agosto de 2022, 16:30 h (CET)

Una potente herramienta para hacer networking de una forma más efectiva es la tarjeta de visita virtual. Por esta razón, nace ENCANTADO.soy, con una de las agencias de marketing más prestigiosas del levante, 2VM (2 Veces Marketing).

Las tarjetas de visita o tarjetas de presentación nacieron en la China del siglo XV. Sin embargo, con el tiempo, se fueron estandarizando a nivel mundial hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XXI, con la entrada de internet, la explosión de las telecomunicaciones, los sistemas de transmisión de datos como el wifi, bluetooth y formatos estándar como las vCard, poco a poco han ido quedando en desuso. No obstante, la agencia 2 Veces Marketing ha decidido reinventar la tarjeta de visita virtual, convirtiéndola en una potente herramienta para hacer networking de forma más efectiva.

Las tarjetas evolucionan como todo lo demás y las tarjetas virtuales también han ido evolucionando en la medida que evolucionan los requerimientos de las personas. La agencia 2 Veces Marketing ha sabido leer muy bien estas nuevas necesidades del mercado, arrasando con sus tarjetas digitales.

Si bien con este proyecto no se han inventado las tarjetas de visita virtuales, sí que se han reinventado con un formato nuevo, fresco y con nuevas funcionalidades. Sobre todo, con una accesibilidad y conectividad sin precedentes, que las hacen uno de los productos más atractivos del mercado.

Concretamente, esta nueva tarjeta digital ofrece una microlanding personalizada con información relevante del usuario. Allí, se reflejan la experiencia, profesión, enlace a su propia web, etc. Además, la tarjeta de visita virtual puede fácilmente enviarse a través de WhastApp, Telegram o e-mail. Incluso da la posibilidad de ponerla en la pantalla de inicio del dispositivo móvil.

En un mercado que ya no usa las tarjetas de visita tradicionales, principalmente por lo poco funcionales que son hoy en día, el rediseño que presenta el proyecto de 2 Veces Marketing se presenta como una solución perfecta para los profesionales de cualquier sector.

Un proyecto que ha sabido captar la atención del mercado moderno, de la mano de 2 Veces Marketing, y que han bautizado como “ENCANTADO.soy” llegando al público de manera exitosa, gracias a una campaña de comunicación y marketing muy efectiva, pero, además de esto, en su éxito también ha contribuido la originalidad del nombre y su dominio, que hacen el producto aún más atractivo.

La idea es que cada quien pueda personalizar el dominio a su gusto.

Por último, se trata de una tarjeta limpia y sencilla, que cuenta con funcionalidades interesantes como guardar el contacto de forma directa y automática en el móvil, compartir en redes sociales, enviar un correo o llamar, entre otras.

Actualmente, la agencia dispone de diferentes paquetes, donde ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir tarjetas de visita físicas equipadas con QR, tarjetas plásticas con QR y pegatinas con QR. Todas estas tarjetas vienen también con NFC, tecnología inalámbrica de alta frecuencia y de corto alcance que permite conectar dispositivos para el intercambio de datos.

Desde la gerencia de 2VM, ya están trabajando en la versión 1.1, en la que aseguran que ya lanzarán una novedad nunca vista en el mundo.



