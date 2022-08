Mejorar las empresas con la Inteligencia Artificial de Jumo Technologies Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 16:10 h (CET)

Actualmente, la inteligencia artificial (IA) es determinante en la obtención de resultados y en el crecimiento de las empresas.

Por esta razón, los especialistas justifican una mayor demanda del uso de esta tecnología y vaticinan su auge en un futuro inmediato. Esta es una herramienta íntimamente ligada a la automatización de procesos. Juan Manuel Ojeda García CO-Owner y CMO de Jumo Technologies explica que una de las áreas de mayor utilidad de la IA es la contabilidad. En lugar de procesos manuales, se aplican metodologías más rápidas e intuitivas para hacer seguimiento y visualizar resultados.

Integración de procesos con el uso de la tecnología El CO-Owner y CMO de Jumo Technologies afirma que la inteligencia artificial tiene implícitas varias ventajas funcionales para la compañía. Por esta razón, ha cobrado una relevancia creciente en los procesos de transformación digital en todo tipo de empresas. La primera de ellas es un mayor control sobre los gastos operativos, la evolución del mercado y los resultados previstos.

Ojeda García asevera que al sustituir flujos de trabajo por automatización se ahorra mucho dinero y se optimiza el uso del recurso humano. Además, añade que en Jumo Technologies se esfuerzan porque se eliminen las distracciones que obstaculicen la fijación de metas y la obtención de resultados. Estos elementos no aportan ningún valor agregado al negocio y, por el contrario, comprometen el rendimiento.

La IA de esta firma fabricada en Barcelona aporta soluciones rápidas y efectivas para áreas como finanzas, ventas, recursos humanos, inventario y MRP. Dentro de las finanzas, aplica para la elaboración de proyectos, control de gastos, registro de firmas electrónicas, el control de horas y puntos de venta. En pocas palabras, mientras el big data ayuda a gestionar inmensos volúmenes de información, la IA permite interpretarlos correctamente.

El reconocimiento del grupo Jumo Technologies El Grupo Jumo Technologies es una firma de asesores especializados en la contabilidad empresarial con la plataforma Odoo. Este es un software que permite el desarrollo de tareas de gestión contable y financiera de forma automatizada dentro de las organizaciones. Con la firma consultora, sus clientes ejecutan la implantación de la plataforma adaptándola a cada flujo de trabajo.

Estas tareas y la experiencia de los especialistas les permite adaptarse a los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Costumer Relationship Management). Con ello, se consigue el uso de herramientas eficaces y modernas para lograr un mejor desempeño en cada una de las tareas y optimizar resultados. En Jumo, están especialmente familiarizados con la contabilidad española y portuguesa.

Gracias a que la IA ayuda a interpretar correctamente la información que aportan los datos que arroja una operación, ayuda a la toma de decisiones. El CO-Owner y CMO de Jumo Technologies detalla que la IA no tiene reglas preestablecidas, sino que también aplica la lógica para aprender de su experiencia. Mientras más se use, más exacta se vuelve y más acertada será su interpretación.



