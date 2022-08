Aislamiento térmico SATE para reducir la transmitancia térmica Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 13:32 h (CET)

El aislamiento térmico de las fachadas se utiliza para evitar la pérdida de grandes cantidades de energía en invierno, y también para mantener la refrigeración en verano.

Esto reduce el consumo de calefacción y aire acondicionado, lo que se traduce en un mejor rendimiento de la energía, una bajada en el consumo de la misma y una optimización de los recursos energéticos. Para la instalación de un buen aislamiento térmico SATE, es necesario contar con un servicio especializado, que tenga experiencia en este sistema, de manera que garantice un resultado óptimo. Façanes Maresme S.L.es una empresa especializada en rehabilitación y aislamiento de fachadas en Barcelona y Girona.

Una solución inmediata con el aislamiento térmico SATE El sistema de aislamiento térmico SATE es uno de los más elegidos para los edificios en la actualidad. Este sistema cuenta con varias ventajas, tanto en la rapidez de su instalación como en los resultados conseguidos. Principalmente, su función es la de preservar la energía, reduciendo las pérdidas de calor en invierno y de refrigeración en verano. Además, protege la estructura total del edificio, mejorando el confort y la calidad de vida de los habitantes.

La instalación de este sistema se realiza a través de paneles de aislantes. Estos se colocan en la parte exterior del edificio, por lo que no hay pérdida de espacio. El conjunto de paneles garantiza la impermeabilidad, así como también la sujeción adecuada. Es posible aplicar paneles de diferente grosor, de manera que aumente el aislamiento cuanto más gruesas sean. Así, se asegura un ahorro energético extraordinario, un cuidado adecuado de la fachada y una protección total del edificio, reduciendo la transmitancia térmica.

Una empresa con gran experiencia en rehabilitación y aislamiento de fachadas Desde Girona, Façanes Maresme S.L. cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio de rehabilitación y aislamiento de fachadas. Su probada experiencia en miles de clientes se traduce en el conocimiento de los sistemas de aislamiento adecuados para cada caso particular. A través de una consulta y un presupuesto, es posible estudiar cuál será el mejor modo de llevar adelante la instalación del sistema de aislamiento térmico SATE.

Cuentan con un equipo propio de especialistas, que desde el inicio asesoran en la instalación del sistema de forma personalizada, respaldando los valores de compromiso y seguimiento de los trabajos realizados. A la hora de instalar aislamiento térmico SATE, es fundamental contratar un servicio de excelentes resultados, cuyo coste no sea excesivo. En este sentido, Façanes Maresme S.L. garantiza un servicio integral, un aislamiento impecable y una excelente relación calidad-precio.

Una empresa con experiencia, seriedad y un aislamiento de calidad, ideal para todos los que busquen una solución integral en la rehabilitación y aislamiento de fachadas.



