Kairon English: La academia donde te enseñan inglés siguiendo tus objetivos

Hoy en día, el mundo laboral es inimaginable sin el inglés, idioma que también es importante para desarrollar habilidades y competencias comunicativas. En este mundo cada vez más globalizado, el inglés es el idioma clave para la interacción con la sociedad. Por ello, cada vez son más las personas que buscan un método de aprendizaje práctico y rápido.



Una de las mejores opciones es la academia Kairon English, gracias a su metodología y personalización de cursos online. En este sentido, algunos alumnos eligen el horario que mejor se adapta a sus necesidades, y los docentes son los encargados de asignar los docentes en función de sus objetivos. Su CEO, Rubén Bengala, nos deja claro sus objetivos: “Kairon English nació de la necesidad de hacer llegar a todas las familias el inglés para que todos tuviéramos la oportunidad de aprender un idioma de forma asequible y económica. Además de crear un método personalizado donde cada estudiante aprendiera según su nivel y sus objetivos a un coste asequible."

Hoy, te contamos cuáles son sus métodos y te mostramos algunas reseñas de sus alumnos. ¡Sigue leyendo! ¿En qué consisten las clases de Kairon English? La academia Kairon English cuenta con un total de 5 tipos de clases particulares de idiomas online, cada uno enfocado en las metas y necesidades de cada alumno. ¡Con preparación tanto para el mundo laboral como para exámenes oficiales o pruebas orales!

No es necesario pagar por la matriculación o la permanencia, esto permite facilitar las cosas para los alumnos. Además, promueve los valores y objetivos de Kairon English: los estudiantes deben aprender un idioma porque lo necesitan, y cuando lo necesitan, sin ninguna imposición. Hasta el momento, su metodología se puede resumir en 5 aspectos: Cuentan con profesores particulares titulados. Con una amplia experiencia docente, además de que te ofrecen todas las herramientas para aprender inglés de una forma rápida y sencilla.

Disponen de plataforma premium de reservas. Con esta función puedes cambiar el día y la hora de la clase con 24 horas de antelación, gracias a esto puedes organizar tu tiempo y no perderte ninguna lección.

Todo incluido. No es necesario pagar por el material, desde la academia facilitan los enlaces, fichas y todo lo necesario.

Adaptado a las necesidades del alumno.

Ofrecen clases por videollamadas. Las clases se basan en un cara a cara online en el horario escogido por ti, el fin de esto es apoyar todo el lenguaje con gestos. Además, el profesor podrá ayudar a los alumnos con la dicción y el vocabulario.

Por este motivo, el departamento de Admisión de Alumnos se une a la Jefatura de Estudios de la academia para analizar el caso de cada uno de los estudiantes que acceden a Kairon English. Así pueden seleccionar al mejor docente, que le va a acompañar durante todo el camino y toda la trayectoria académica en la plataforma online. ¿Qué opinan los alumnos de Kairon English? El éxito de este enfoque puede confirmarse en los comentarios de sus alumnos. Es por eso que la popularidad de la plataforma está creciendo tan rápido y cada vez más personas se atreven a probar esta nueva forma de aprender inglés. Puedes leer algunas de las reseñas más destacadas a continuación: "Estoy muy contento con ésta academia. Se adapta muy bien a tus necesidades y te facilita el cambio de horarios y de días sin ponerte problemas. La comunicación, tanto con la academia como con el profesor, es excelente. Y se adapta muy bien a lo que necesitas", comenta Ángel, alumno de Kairon English.

"Kairon English, es una plataforma de fácil uso, segura y muy intuitiva. Se adapta perfectamente a mis necesidades. Nunca me iba imaginar que yo iba hacer clases online, en videoconferencias… ¡¡Estoy encantado!! En mi caso, tengo de profesor a Ramiro Sosa, muy contento con su trabajo y se lo agradezco!! Super puntual, muy agradable, te ayuda y te lo explica hasta que lo entiendas, lleva un buen método de estudio, con gran capacidad de estudios. Un 10. Continuaremos estudiando fuerteee!! Let’s go, come on!!", dice Jose, alumno de Kairon English.