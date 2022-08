Ventajas de sacarse el carnet de conducir online Hay autoescuelas que ofrecen sistemas virtuales de conducción para la parte práctica Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 24 de agosto de 2022, 09:47 h (CET) Con el avance de las nuevas tecnologías y la digitalización de procesos, en la actualidad, muchas autoescuelas ofrecen la posibilidad de sacarse el carnet de conducir de manera online. Una forma rápida, cómoda y sencilla de poder ponerse al volante sin ningún tipo de problema.



Aunque muchos piensen que es algo imposible, lo cierto es que en la actualidad, los usuarios pueden sacarse el carnet de conducir de manera online fácilmente. Hay que decir que cada vez son más las autoescuelas las que ofrecen este formato, teniendo en cuenta que el procedimiento es totalmente legal y que se conseguirá el permiso al igual que si se hubiera ido al centro de manera presencial. Es algo sencillo, tan solo hay que apuntarse a la autoescuela que elijas pero hay que asegurarse que el temario que proporcionan sea el oficial que presenta la DGT.

Dentro de las muchas autoescuelas que hoy en día ofrecen esta opción en España, sin duda, la autoescuela del RACC es una de las mejores. A través de la modalidad de carnet de coche con RACC Start, los interesados podrán conseguir su licencia con todas las comodidades. ¿Qué es el método RACC Start? Se trata de la modalidad que ofrece la autoescuela RACC para que los usuarios puedan sacarse el carnet de manera online. Ofrecen una especie de aula virtual en las que poder dar clases y realizar test y exámenes, todo ello de forma telemática y desde casa.

También cuentan con un sistema de conducción virtual 360 grados, ya que proporcionan gafas de realidad virtual para poder llevar a cabo las primeras maniobras para familiarizarse con la conducción. Principales ventajas de sacarse el carnet online Este nuevo formato se ha puesto de moda, precisamente por este motivo, son cada vez más las autoescuelas las que ofrecen esta posibilidad. Lo cierto es que sacarse el carnet de forma online conlleva un gran número de ventajas. La primera de ellas es que, gracias a este formato, cuenta con mayor flexibilidad horaria, ya que el usuario podrá conectar cuando y como quiera, pudiendo estudiar en el momento del día o lugar que mejor le convenga, lo que supone también un mayor ahorro de tiempo, ya que se evitan desplazamientos.

Otra de las ventajas es que las autoescuelas que ofrecen esta posibilidad, están dotadas con mejores y más avanzadas tecnologías, por lo que el método de formación es mucho más efectivo y directo, además de tener una atención más personalizada.

De igual modo, se pueden realizar todo tipo de reservas o trámites administrativos a través del sistema online, incluso, algunas autoescuelas tienen su propia app para ello. Como es lógico, este formato es más económico, al no necesitar libros, ni local aclimatado para las clases. ¿Qué hay que hacer para sacarse el carnet de conducir online? En el caso de la parte teórica, el método online es bastante efectivo, prácticamente sin moverse de casa se podrá aprobar el examen. Lo único que debe tener el usuario es un ordenador con una buena conexión a Internet y algunos documentos oficiales que solicitan en la DGT para presentarse. Por supuesto, también habrá que pagar las tasas.

En este sentido, se enviará a la jefatura de tráfico la solicitud para presentarse, aportando el DNI, dos fotografías carnet y el certificado médico. Es importante tener en cuenta que, para poder presentarse a la parte teórica, el usuario debe contar, al menos, con 17 años y 9 meses.

En el caso de la parte práctica, la modalidad online es algo más compleja, si bien, hay autoescuelas que ofrecen sistemas virtuales para que los usuarios se puedan ir familiarizando con el vehículo. No hay que olvidar que, en España, por Ley, está prohibido circular con un coche sin carnet o hacer prácticas sin la supervisión correspondiente. A diferencia de la parte teórica, en la práctica, solo podrán presentarse aquellos que, además de haber aprobado el primer examen, cuenten con 18 años. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ventajas de sacarse el carnet de conducir online Hay autoescuelas que ofrecen sistemas virtuales de conducción para la parte práctica Cinco actividades originales para hacer en Baqueira en verano La excursión a Montgarri, las bajadas por las pistas de Blanhiblar o pedalear por la estación de Baqueira Claroscuros de la maternidad La representación negativa es la de la madre perfecta; la imagen tradicional de una mujer Personal de Google manifiesta que las búsquedas de información sobre aborto están manipuladas Piden que dejen de aparecer anuncios de “clínicas” antiaborto cuando has buscado información sobre el aborto Millones de niños y niñas en riesgo de muerte si no se toman acciones urgentes Es necesario actuar de inmediato para proteger a la infancia de la crisis mundial del hambre