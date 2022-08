Cinco actividades originales para hacer en Baqueira en verano La excursión a Montgarri, las bajadas por las pistas de Blanhiblar o pedalear por la estación de Baqueira Redacción

miércoles, 24 de agosto de 2022, 09:17 h (CET) En unos meses empieza la nueva temporada de nieve. Los profesionales de la mejor escuela esquí en Baqueira están preparados y completamente disponibles para orientar tanto a adultos como a niños un año más. Todos podrán vivir una experiencia inolvidable mientras aprenden este interesante deporte o mejoran sus habilidades previas.

Ahora bien, además de esquiar, cada año muchos turistas deciden pasar sus vacaciones veraniegas en esta encantadora localidad. En las siguientes líneas se detallarán 5 actividades originales para hacer en Baqueira durante la temporada de verano. Un itinerario que combina el relax con la diversión ¿A quién no le gusta disfrutar del aire puro y la naturaleza? En la actualidad, muchas personas buscan un sitio para desconectarse de la rutina diaria, combatir el estrés y relajarse. La estación de esquí situada en Baqueira ofrece diversas alternativas para disfrutar del fascinante medio natural. 1. Las mejores rutas en bicicleta Hacer un recorrido en bicicleta es una de las experiencias deportivas más destacadas. En el camino se han colocado numerosas señalizaciones para indicar las rutas con la mayor precisión posible. De esta manera, el visitante estará más tranquilo y seguro mientras realiza el paseo. Los turistas utilizan bicicletas de doble suspensión, eléctricas o de montaña. En la zona hay tiendas de alquiler que ofrecen una gran variedad de opciones que se adaptan a los diferentes gustos y necesidades.

Algunos caminos son amplios y con distintos grados de dificultad, también hay senderos más suaves. Disponer de una buena bicicleta es fundamental. La excursión a Montgarri, las bajadas por las pistas de Blanhiblar o pedalear por la estación de Baqueira son algunas de las propuestas disponibles.

En cualquiera de las rutas será posible contemplar vistas maravillosas, cascadas, lagunas, montañas, flora y fauna. Parajes únicos con colores impresionantes que solo se puede apreciar durante la temporada de verano. 2. Excursión hasta el Santuario de Montgarri Se recomienda realizar una interesante excursión hasta el Santuario de Montgarri. Esta es una parada obligatoria. En el lugar hay una iglesia, un refugio, un bar y un excelente restaurante. Desde Pla de Beret los turistas necesitarán aproximadamente 20 minutos en coche para llegar. La excursión a pie es de una hora y media más o menos, mientras que en bici el tiempo estimado suele ser menos de una hora. El trayecto es bastante plano y perfecto para hacer senderismo. Los visitantes tendrán que cruzar el espectacular puente sobre el río Noguera Pallaresa para encontrar la iglesia. En las adyacencias hay una pequeña cascada, muchos optan por saltar y bañarse en este magnífico lugar. 3. El extraordinario sistema Telesilla Blanhiblar, alcanzar la cima de una forma emocionante Durante el verano, el Telesilla Blanhiblar está abierto al público para que los visitantes puedan disfrutar de una aventura emocionante y completamente diferente. El sistema traslada tanto a pequeños como a adultos. Alcanza una altura de 2.200 metros. No hay palabras para describir cómo se ve el impresionante Valle de Arán en esta temporada. El turista llega en coche hasta el parking de Beret y ahí adquiere el billete correspondiente. 4. Lagos espectaculares Los lagos naturales de la zona son simplemente espectaculares. Por mencionar algunos, está el conocido Estany de Gerber que destaca por su agua cristalina y color azul intenso. Está rodeado por abetos, una pequeña cascada y la majestuosa montaña granítica. Asimismo, el Lago de Mar de origen glaciar sobresale por sus amplias dimensiones. La tonalidad azul eléctrica resalta de manera sorprendente. Cuenta con un entorno rocoso a su alrededor y otros atributos como calas, acantilados y una isla singular. Por otra parte, el Lago de Redon es el más profundo del lugar. En invierno conserva su color blanco y radiante mientras que en verano es azul intenso. Está muy cerca de la estación meteorológica estatal y la Universidad de Barcelona lleva a cabo interesantes investigaciones en este preciado ecosistema. Los visitantes podrán disfrutar de estos lagos sensacionales y muchos más. Todos los espacios son completamente seguros y fascinantes, imposibles de olvidar. Los más atrevidos se atreven a bañarse. 5. Un lugar idóneo para practicar senderismo

Los amantes de las caminatas podrán disfrutar de momentos increíbles en los excepcionales senderos que forman parte de estos valles. Los turistas tienen la posibilidad de recorrer 4 rutas destacadas y descubrir toda la majestuosidad del entorno:

En 30 minutos más o menos se puede acceder al Mirador Val d’Arán, una de las rutas más cortas.

El segundo trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y finaliza en el Mirador Panorámico Pirineos.

La tercera ruta puede ser realizada a pie o en bicicleta. Se trata de una excursión de 2 horas que desemboca en el Mirador Roques d’en Macià.

Los paisajes más sorprendentes e impresionantes de la zona se encuentran en la cuarta ruta de Uelhs deth Garona. El recorrido de 3 horas termina a los pies del Telesilla. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

