Cooperatour organiza viajes de voluntariado en el extranjero

martes, 23 de agosto de 2022, 16:44 h (CET)

Una de las experiencias que es apreciada como sumamente gratificante por gran cantidad de personas es el voluntariado en el extranjero. Este servicio altruista que se enfoca en contribuir a la mejora de la calidad de vida de población vulnerable se realiza en diversos destinos ubicados en continentes como África, Asia y América, de la mano de organizaciones no gubernamentales especializadas en el sector.

Una de esas entidades es Cooperatour, iniciativa sin ánimo de lucro que cree en la capacidad de las personas para transformar el mundo. Con 15 años de experiencia, más de 3.000 viajeros voluntarios y un 95 % de aprobación por parte de su voluntariado, se ha posicionado como referente en su campo.

El voluntariado: una experiencia que cambia vidas La acción voluntaria refleja el compromiso por propiciar una transformación de la realidad de personas indefensas o en estado de vulnerabilidad por razones ligadas a la pobreza, derechos humanos, acceso a la educación y salud de calidad, medioambiente y discriminación. En este sentido, Cooperatour promueve el voluntariado internacional con proyectos de enseñanza, temas ambientales, animales, salud y empoderamiento de la mujer, además de prácticas universitarias, viajes solidarios y voluntariado corporativo.

Esta plataforma con sede en Barcelona tiene cobertura en tres continentes con aventuras solidarias que abren convocatorias para aceptar postulados en países como Sri Lanka, Tailandia, Nepal, India y Kenia, entre otros. Cada viaje se estipula en fechas dadas a conocer previamente para que cada interesado se prepare con tiempo para ejercer su labor altruista. Asimismo, cada persona puede encontrar el proyecto ideal que más se adapte a sus preferencias mediante un buscador provisto en el sitio web de esta entidad. De igual forma, los interesados en inscribirse o solicitar información para un viaje en particular pueden rellenar un formulario con datos básicos para proceder al contacto directo con el equipo de Cooperatour.

Ser voluntario de Cooperatour Cooperatour se ha consolidado como una de las entidades más prolíficas en la realización de actividades de interés social en el extranjero. Su gran variedad de convocatorias permite que personas de todo tipo de sectores puedan sumarse a una buena causa adentrándose en la cultura y sociedad del país elegido.

Esta iniciativa ha contribuido al establecimiento de escuelas y guarderías para niños vulnerables en muchos países, rescate y refugios de animales y programas de desarrollo para menores huérfanos. Su enfoque integral permite, por ejemplo, que profesionales de la sanidad puedan prestar sus servicios para el bienestar de la salud de los menos favorecidos o que profesores o psicólogos puedan ejercer su labor en comunidades necesitadas.

Cooperatour ofrece alojamientos seguros e higiénicos a sus voluntarios, todos sus programas cuentan con los mayores estándares de calidad y no solicitan requerimientos específicos, ya que proporcionan una formación previa. Asimismo, todos sus voluntarios adquieren experiencia profesional en el ámbito de la cooperación internacional y viven una experiencia solidaria única y enriquecedora.



